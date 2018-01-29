Леонид Тягачев – о решении МОК: "Нас опять, как говорится, трахнули со всей силы"

Член комитета Совета Федерации по международным делам, бывший руководитель Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев считает несправедливым решение МОК и отметил, что организация не оценила работу российских лабораторий.

– Я уже устал – нервов не хватает переживать то, что несправедливо делают с нашими спортсменами, – сказал Тягачев. – Это очень обидно и досадно, и отношение к МОК у меня сейчас отрицательное. Не знаю, что думают об этом другие члены Олимпийского собрания, чиновники Минспорта. Да, мы извинились, стали работать, создавать свою лабораторию. Ничего не нарушили, сделали все, что нужно было за год. Но нас опять, как говорится, трахнули со всей силы, и мы не знаем, что будет дальше. (Антон БАБОШИН)

Соревнования пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены будут выступать в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России). МОК допустил до Олимпиады в Пхенчхане 169 "нейтральных" олимпийцев из России.