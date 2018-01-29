Леонид Тягачев – о решении МОК: "Нас опять, как говорится, трахнули со всей силы"

Член комитета Совета Федерации по международным делам, бывший руководитель Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев считает несправедливым решение МОК и отметил, что организация не оценила работу российских лабораторий.
– Я уже устал – нервов не хватает переживать то, что несправедливо делают с нашими спортсменами, – сказал Тягачев. – Это очень обидно и досадно, и отношение к МОК у меня сейчас отрицательное. Не знаю, что думают об этом другие члены Олимпийского собрания, чиновники Минспорта. Да, мы извинились, стали работать, создавать свою лабораторию. Ничего не нарушили, сделали все, что нужно было за год. Но нас опять, как говорится, трахнули со всей силы, и мы не знаем, что будет дальше. (Антон БАБОШИН)
Соревнования пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены будут выступать в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России). МОК допустил до Олимпиады в Пхенчхане 169 "нейтральных" олимпийцев из России.
Bolt1975
"Нас трахнули со всей силы и мы не знаем, что будет дальше". А дальше т. Тягачев будет как в сказке - чем дальше - тем страшнее. То есть пока вы не займете четкую, жесткую позицию по отношению к санкциям и не будете принимать ответные адекватные меры к функционерам МОК, вас так и будут трахать все сильнее и сильнее.
20:07
Nikvlad
Сколько можно читать этот бред наших так называемых руководителей спорта? С самого начала этой компании по унижению нашей страны, нашего спорта, наших спортсменов и тренеров мы не услышали ни одного внятного объяснения от этих функционеров, прилепившихся к спорту: Мутко, Жукова, Тягачева, Смирнова и прочих: Что же произошло? Был в Сочи допинг или нет? Если был, то они преступники и их надо судить! Если не было, и Родченков сумашедший, значит надо защищаться всеми средствами и способами! А мы на протяжении нескольких лет слышим только мычание и мямление! И никто за этот бардак и унижение страны не понёс никакой ответственности! А чем это ни ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА!
19:00
ksv77
Слова: "Но нас опять, как говорится, трахнули со всей силы, и мы не знаем, что будет дальше." Это говорит Член комитета Совета Федерации по международным делам, бывший руководитель Олимпийского комитета России. У него как минимум еще год назад должны были прописаны все возможные действия МОК и быть готовый план действий на все случаи и с учетом все рисков. Все что происходит - происходит только потому что эти т.н. руководители существуют. Заявлять так - признаваться в полной собственной некомпетентности как минимум. Первое что надо делать: проверить кто и что вообще делает и за что отвечает...
18:31
Никто62
Да видели мы эту Олимпиаду в гробу.А с ней и Владимириаду и т.п. ады
18:02
Весёлый©
Не нас, а вас. "Будем внимательны" (с)
18:02
Max2015
конкретно с товарищем Тягачевым МОК состоит в этой связи с 2002 года, со дня вручения второго комплекта золотых медалей Салле-Пелетье, а он всё никак не привыкнет?
18:02
rusfed 2.0
Пятьсот один раз - не тридвараз. Избегайте 502-ого
18:01
Bache Gabrielsen
Пока такие придурки, как Тягачев. будут руководить российским спортом, да и всем прочим, так оно и будет продолжаться.
17:49
rus_facicty
встали с колен, а локти от земли оторвать не смогли, вот и зашел трах, гыгыг ))))
17:47