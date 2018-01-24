Леонид Тягачев: "Если на Играх у нас не будут выступать сильнейшие атлеты, мы займем 7-8 место. И весь мир будет говорить, что без допинга это наш уровень"

Почетный президент ОКР Леонид Тягачев выразил мнение, что без сильнейших спортсменов Россия сможет занять примерно седьмое или восьмое место в общем медальном зачете на Олимпиаде-2018. Он также добавил, что тогда все в мире будут считать, что без допинга россияне могут показывать только такой уровень.
– Когда нет сильнейших спортсменов – если даже тот же Шипулин еще не выиграл ни одного старта – то ситуация какова: в спортивном мире есть законы – если ты на Кубке мира не выигрываешь этапы, то у тебя шансов выиграть медаль на Олимпиаде очень мало, – приводит "Национальная служба новостей" слова Тягачева. – И когда наша страна будет участвовать в Олимпиаде, в общем зачете, из-за того, что у нас не будут выступать сильнейшие спортсмены, она займет, скажем, седьмое-восьмое место. То весь мир, который нас не любит, будет говорить, что без допинга они занимают только восьмые-девятые места.
Напомним, комиссия МОК по допуску российской команды на Игры-2018 в качестве "Олимпийских атлетов из России" после нескольких недель работы составила список из 111 спортсменов, которым будет запрещено стартовать в Пхенчхане даже под флагом МОК.
Как стало известно, в нем – многие звездные участники Игр-2014 в Сочи во главе с шестикратным олимпийским чемпионом по шорт-треку Виктором Аном, олимпийским чемпионом по биатлону Антоном Шипулиным и двукратным чемпионом мира по лыжам Сергеем Устюговым.
Дополнительная информация
http://nsn.fm/sport/tyagachev-predskazal-rezultaty-olimpiady-bez-shipulina-ustyugova-i-ana.html
kolos249
А вывод какой, Тягачёв?
14:11
amilo
Где он на 7-8 место медалей насчитал?
13:17
rusfed 2.0
Тягачев знает, о чем говорить. Ванкуверский позор только позорам Мутко уступает
12:21
spetrov
Леонид Васильевич, то, что будут говорить недалекие люди, вас должно волновать в последнюю очередь. Сейчас будут говорить так, потом, когда (и если) мы вернем свои позиции - будут говорить иначе.
12:16
Рюрик 09
Какая глубокая мысль! Долго ли думать пришлось???
12:09
Rutina
оптимист,мать твою!!!
12:03
usuns
да он рехнулся! да таким составом мы и в 10ку не попадем)
12:00