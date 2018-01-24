Леонид Тягачев: "Если на Играх у нас не будут выступать сильнейшие атлеты, мы займем 7-8 место. И весь мир будет говорить, что без допинга это наш уровень"

Почетный президент ОКР Леонид Тягачев выразил мнение, что без сильнейших спортсменов Россия сможет занять примерно седьмое или восьмое место в общем медальном зачете на Олимпиаде-2018. Он также добавил, что тогда все в мире будут считать, что без допинга россияне могут показывать только такой уровень.

– Когда нет сильнейших спортсменов – если даже тот же Шипулин еще не выиграл ни одного старта – то ситуация какова: в спортивном мире есть законы – если ты на Кубке мира не выигрываешь этапы, то у тебя шансов выиграть медаль на Олимпиаде очень мало, – приводит "Национальная служба новостей" слова Тягачева. – И когда наша страна будет участвовать в Олимпиаде, в общем зачете, из-за того, что у нас не будут выступать сильнейшие спортсмены, она займет, скажем, седьмое-восьмое место. То весь мир, который нас не любит, будет говорить, что без допинга они занимают только восьмые-девятые места.

Напомним, комиссия МОК по допуску российской команды на Игры-2018 в качестве "Олимпийских атлетов из России" после нескольких недель работы составила список из 111 спортсменов, которым будет запрещено стартовать в Пхенчхане даже под флагом МОК.

Как стало известно, в нем – многие звездные участники Игр-2014 в Сочи во главе с шестикратным олимпийским чемпионом по шорт-треку Виктором Аном, олимпийским чемпионом по биатлону Антоном Шипулиным и двукратным чемпионом мира по лыжам Сергеем Устюговым.