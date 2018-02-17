Леонид Слуцкий: "Выступление без флага? Ничего глобально от этого не меняется"

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий назвал ужасным решение МОК запретить отечественным спортсменам выступать на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане без государственных флага и гимна. По мнению специалиста, такой вердикт противоречтит презумпции невиновности.

- Как вы оцениваете то, что мы выступаем без флага, без гимна?

- Ну как это можно оценивать... Ужасно, конечно, что тут говорить? Знаете, мир давно придумал презумпцию невиновности. Соответственно, если ты никак не виноват, я не понимаю, почему ты не имеешь возможности подтвердить свой уровень мастерства на спортивной арене. Так что для меня все это невероятно обидно, больно и горько по поводу того, что происходит. Но вот сейчас я побывал в русском доме, поеду на хоккей. Формально можно чего-то лишить, но мы то понимаем, что есть атлеты из нашей страны. Мы все за них сильно болеем.

- А вы без флага как бы себя чувствовали?

- Все равно все находятся в атрибутике. Те же хоккеисты прекрасно понимают, какую страну они представляют. Сказали выступать без флага - значит, так… Но ничего глобально от этого не меняется. Главное - что у тебя внутри, а не то, что на майке нарисовано. (Дмитрий СИМОНОВ)

Напомним, на Олимпиаде-2018 российские спортсмены по решению МОК, который временно отстранил Олимпийский комитет России (ОКР), выступают в статусе "олимпийский спортсмен из России" (OAR) под олимпийским флагом. 9 февраля CAS не удовлетворил апелляции всех российских спортсменов, не получивших приглашения на соревнования в Корее. Таким образом, Россию на Играх представляют 168 атлетов – никто из дополнительной заявки в 47 человек, среди которых был Шипулин, не был допущен.

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