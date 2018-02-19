Леонид Слуцкий: "Не связывал бы дисквалификации с тем, как мы выступаем на Олимпиаде"

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий, прилетевший в Пхенчхан на Олимпийские игры, отметил, что результаты российских спортсменов на Играх-2018 не связаны с дисквалификациями. По его словам, если у спортсмена нет возможностей добиться успеха, то он этого и не сделает.

- То, что до Олимпиады не допустили многих наших лидеров, должна подстегнуть спортсменов или наоборот?

- У каждого своя история. А, во-вторых у каждого спортсмена свои возможности. Ситуация может сколько угодно подстегнуть, но если у тебя нет возможностей, чтобы добиться результата, то никакая дополнительная мотивация не повлияет. Поэтому я бы не связывал дисквалификации спортсменов с тем, как мы выступаем на Олимпиаде. (Игорь РАБИНЕР)

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