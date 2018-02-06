Легков и еще пятеро лыжников оспорили неприглашение на Игры в выездной панели CAS

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что российские лыжники, не получившие приглашения на Олимпиаду-2018 от МОК, подали иски в выездную панель CAS. Она также добавила, что спортсмены обратятся и в гражданский суд Швейцарии.
В понедельник комиссия МОК отказала 15 россиянам (13 спортсменам и двум тренерам), которых оправдал CAS, в выдаче приглашений на Игры. В их число вошли Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева.
– Мы подали иск в вынесенную панель CAS. Также будем подавать иск в гражданский суд Швейцарии, – приводит ТАСС слова Вяльбе.
Дополнительная информация
- МОК
- Елена Вяльбе
- Александр Легков
- Евгений Белов
- Максим Вылегжанин
- Наталья Матвеева
- Александр Бессмертных
- Евгения Шаповалова (лыжные гонки)
inspire
не вижу смысла ломиться на Олимпиаду, подготовка вся пошла по бороде, отсутствие соревновательной практики ... а вот бабла с этих казлов слупить можно и нужно
15:29
inspire
Мы подали иск в вынесенную панель CAS. Также будем подавать иск в гражданский суд Швейцарии ============= на месте Легкова и К влупил бы иск на сотку другую к ВАДА и Макларену ... из за них он (и те кто с ним были отстранены) год, как профессиональный спортсмен не работал, плюс потери от рекламных контрактов
15:27
a-ha-ha
povar81 - Да, прикольненько. А наши дела разбирает канадец, австралиец и швейцарец. Два англоязычных и один нейтрал. В принципе, на этом можно было закончить все разбирательство - Следует вспомнить, что глава CAS, Джон Коутс по национальности австралиец. Это помешало 28-ми оправдаться?
14:57
der sad
в суд и пусть бах личными деньгами всю жизнь расплачивается за свои грехи
14:42
povar81
icezellion Выездная панель. А звучит, черт побери. 14:23 ______________ Да, прикольненько. А наши дела разбирает канадец, австралиец и швейцарец. Два англоязычных и один нейтрал. В принципе, на этом можно было закончить все разбирательство
14:27
icezellion
Выездная панель. А звучит, черт побери.
14:23
shur
Бейтесь до конца. Найдите на них управу.
13:52