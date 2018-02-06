13:35 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Легков и еще пятеро лыжников оспорили неприглашение на Игры в выездной панели CAS

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что российские лыжники, не получившие приглашения на Олимпиаду-2018 от МОК, подали иски в выездную панель CAS. Она также добавила, что спортсмены обратятся и в гражданский суд Швейцарии.

В понедельник комиссия МОК отказала 15 россиянам (13 спортсменам и двум тренерам), которых оправдал CAS, в выдаче приглашений на Игры. В их число вошли Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева.

– Мы подали иск в вынесенную панель CAS. Также будем подавать иск в гражданский суд Швейцарии, – приводит ТАСС слова Вяльбе.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4933565

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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inspire

не вижу смысла ломиться на Олимпиаду, подготовка вся пошла по бороде, отсутствие соревновательной практики ... а вот бабла с этих казлов слупить можно и нужно

15:29

inspire

Мы подали иск в вынесенную панель CAS. Также будем подавать иск в гражданский суд Швейцарии ============= на месте Легкова и К влупил бы иск на сотку другую к ВАДА и Макларену ... из за них он (и те кто с ним были отстранены) год, как профессиональный спортсмен не работал, плюс потери от рекламных контрактов

15:27

a-ha-ha

povar81 - Да, прикольненько. А наши дела разбирает канадец, австралиец и швейцарец. Два англоязычных и один нейтрал. В принципе, на этом можно было закончить все разбирательство - Следует вспомнить, что глава CAS, Джон Коутс по национальности австралиец. Это помешало 28-ми оправдаться?

14:57

der sad

в суд и пусть бах личными деньгами всю жизнь расплачивается за свои грехи

14:42

povar81

icezellion Выездная панель. А звучит, черт побери. 14:23 ______________ Да, прикольненько. А наши дела разбирает канадец, австралиец и швейцарец. Два англоязычных и один нейтрал. В принципе, на этом можно было закончить все разбирательство

14:27

icezellion

Выездная панель. А звучит, черт побери.

14:23

shur

Бейтесь до конца. Найдите на них управу.

13:52