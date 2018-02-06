Легков и еще пятеро лыжников оспорили неприглашение на Игры в выездной панели CAS

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что российские лыжники, не получившие приглашения на Олимпиаду-2018 от МОК, подали иски в выездную панель CAS. Она также добавила, что спортсмены обратятся и в гражданский суд Швейцарии.

В понедельник комиссия МОК отказала 15 россиянам (13 спортсменам и двум тренерам), которых оправдал CAS, в выдаче приглашений на Игры. В их число вошли Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева.

– Мы подали иск в вынесенную панель CAS. Также будем подавать иск в гражданский суд Швейцарии, – приводит ТАСС слова Вяльбе.