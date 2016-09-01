21:56 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Латвия разгромила Австрию, Дания уступила Белоруссии в отборе Олимпиады-2018

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Сборная Латвии на своем льду нанесла крупное поражение Австрии (8:1) в матче отборочного турнира Олимпиады-2018. Дублем у латышей отметился форвард "Торпедо" Каспарс Даугавиньш, еще по шайбе забросили Андрис Джериньш и Микс Индрашис из рижского "Динамо".

В другом поединке Дания на выезде уступила Белоруссии – 2:5. У гостей дублем отметился еще один игрок "Торпедо" Сергей Костицын, по голу на счету Александра Павловича из минского "Динамо" и Андрея Стася из "Нефтехимика".

Олимпиада-2018

Хоккей

Отборочный турнир

3-й этап

Групповой турнир

Группа D

Дания – Белоруссия – 2:5 (1:2, 0:0, 1:3)

Группа E

Австрия – Латвия – 1:8 (1:2, 0:3, 0:3)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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silcom

Латвия играла в Риге, а Беларусь в Минске.... И по регламенту тут нет гостевых игр. В Минске 4 команды определяют участника олимпиады и в Риге тоже самое.

23:28

Владислав

Белоруссы молодцы, красавы !!!

23:05

Материалы других СМИ

Материалы других СМИ