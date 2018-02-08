Кулижников, Юсков и еще 4 российских спортсмена подали апелляции в выездную панель CAS

Российские спортсмены Павел Кулижников, Денис Юсков, Александр Логинов, Ирина Старых, Татьяна Бородулина и Дмитрий Васильев подали апелляции в выездную панель CAS в Пхенчхане на недопуск к Олимпиаде-2018, сообщает пресс-служба суда. Ранее спортсмены обращались в CAS в Лозанне, но им отказали в ускоренном рассмотрении дела. Иск в Федеральный суд Швейцарии также не принес результатов.

Напомним, каждый из шести спортсменов ранее был уличен в нарушении антидопинговых правил. Из-за этого комиссия МОК не пригласила атлетов на Игры в Пхенчхане. Рассматривать апелляции будут три арбитра: египтянин Мохамед Абдель-Рауф (председатель), швейцарка Лоренс Боиссон и кореец Пак Джин-Вон.

Также апелляции в CAS подали главный тренер сборной России по конькобежному спорту Константин Полтавец, тренеры российских конькобежцев Павел Абраткевич, Виктор Сивков, старшие тренеры сборной России по скелетону Анатолий Челышев и Евгений Зыков, главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан, врач сборной России по бобслею Анна Вычик.

Ранее апелляции подали 32 российских спортсмена, которых не допустили на Олимпиаду-2018 по другим причинам, и еще 15, которых оправдал CAS. Эти дела рассматривает группа арбитров, в которую вошли три человека: канадка Кэрол Робертс (председатель), швейцарец Бернхард Велтен и австралийка Зали Стеггалл.

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