06:25 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Кулижников, Юсков и еще 4 российских спортсмена подали апелляции в выездную панель CAS

Денис ЮСКОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Денис ЮСКОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Российские спортсмены Павел Кулижников, Денис Юсков, Александр Логинов, Ирина Старых, Татьяна Бородулина и Дмитрий Васильев подали апелляции в выездную панель CAS в Пхенчхане на недопуск к Олимпиаде-2018, сообщает пресс-служба суда. Ранее спортсмены обращались в CAS в Лозанне, но им отказали в ускоренном рассмотрении дела. Иск в Федеральный суд Швейцарии также не принес результатов.

Напомним, каждый из шести спортсменов ранее был уличен в нарушении антидопинговых правил. Из-за этого комиссия МОК не пригласила атлетов на Игры в Пхенчхане. Рассматривать апелляции будут три арбитра: египтянин Мохамед Абдель-Рауф (председатель), швейцарка Лоренс Боиссон и кореец Пак Джин-Вон.

Также апелляции в CAS подали главный тренер сборной России по конькобежному спорту Константин Полтавец, тренеры российских конькобежцев Павел Абраткевич, Виктор Сивков, старшие тренеры сборной России по скелетону Анатолий Челышев и Евгений Зыков, главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан, врач сборной России по бобслею Анна Вычик.

Ранее апелляции подали 32 российских спортсмена, которых не допустили на Олимпиаду-2018 по другим причинам, и еще 15, которых оправдал CAS. Эти дела рассматривает группа арбитров, в которую вошли три человека: канадка Кэрол Робертс (председатель), швейцарец Бернхард Велтен и австралийка Зали Стеггалл.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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rusfed 2.0

Симонов вчера: Олимпиада пройдет без Юскова и Кулижникова, а какой-то стажер газеты имя Костнер полоскал

08:41

rusfed 2.0

С большой вероятностью до конца (корейского) дня будет решение

08:30

rusfed 2.0

ВеликийПашаБуре, я ж говорю, тут вопрос компетентности авторов. В гражданский суд они подали для того, чтобы добиться от суда заморозки наложенных МОК санкций до вынесения судом решения. Суд в этом отказал, но он даже еще не закончил с делом (а что на этот счет писал СЭ? )) )

08:26

rusfed 2.0

Причем состав судей на первый взгляд благоприятный для истцов: Dr Mohamed Abdel-Raouf of Egypt, President Prof. Laurence Boisson de Chazournes of Switzerland/France and Jinwon Park of South Korea.

08:23

ВеликийПашаБуре

Какой Симонов???? Еще на прошлой неделе после нашей победы в КАС, в пятницу, у СЭС горела передовица "Юсков и Кулижников могут выиграть суд", они обращались в ФЕДСУДШВ. Потом вроде перенесли на пн (050218). Потом ждите.....А вчера ваще перенесли на после ОИ.........

08:19

rusfed 2.0

Это не адвокаты дебилы, а Симонов, который вчера не понял генсека суда и бред нам изложил. А на самом деле это два разных иска в CAS, с разными жалобами. Последний - о допуске

08:09

ВеликийПашаБуре

У них чо ваще адвокаты дебилы??!??? Сначала в федерального суд Шв - без ответа... Потом в Саs - опять после ОИ..., потом в выездная CAS..

07:32

nailsh78

канадец + австралийка ) англосаксы подстраховались

07:01