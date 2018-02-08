Кто круче: Бах или Поздняков? "Посчитайте медали"

Зарубежные журналисты во время пресс-конференции главы российской делегации на Олимпиаде-2018 Станислава Позднякова спросили у него, кто был лучше как фехтовальщик - он, или президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Ответ дал пресс-секретерь Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов, предложивший сравнить количество завоеванных ими медалей.

- Посчитайте медали, - сказал Выборнов.

Напомним, в активе Баха одна золотая медаль, завоеванная им на Играх-1976 в командной рапире. Позняков, в свою очередь, является четырехкратным олимпийским чемпионом. Трижды он побеждал в командной сабле, еще один раз - индивидуально. Помимо четырех наград высшего достоинства, у российского экс-саблиста есть бронза Олимпиады-2004 в командной сабле. У главы МОК - одна награда. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)