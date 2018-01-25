Критерии, по которым МОК приглашает российских спортсменов на Олимпиаду-2018

Сегодня МОК на своем официальном сайте опубликовал список критериев (доступен по ссылке), по которым комиссия во главе с Валери Фурнерон выдает приглашения российским спортсменам на Олимпиаду-2018. (Пресс-релиз – здесь.)
Саммари информации, которую использовала комиссия
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Информация
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Описание
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Комиссия Освальда
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Санкции в отношении спортсмена комиссией Освальда
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Допинговая история
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Нарушения антидопинговых правил, которые привели к отстранению на любой стадии карьеры спортсмена
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Список "Дюшес"
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Согласно докладу Макларена, список "Дюшес" включал спортсменов, которые получали коктейль "Дюшес" (оксандролон, метенолон и тренболон) и автоматически попадали под защиту.
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Анализ LIMS
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30 октября 2017 года отдел расследований ВАДА получил электронную базу данных (LIMS) из Московской лаборатории, содержащую информацию начиная от 2012-го и до августа 2015 года. LIMS была восстановлена усилиями эксперта ВАДА и затем подвергнута тщательной проверке, чтобы подтвердить ее подлинность. Анализ LIMS позволил ВАДА определить те пробы, которые, несмотря на наличие запрещенных веществ или аномальные значения концентрации, были отражены в базе ADAMS как отрицательные или вообще не отражены. Эта дополнительная информация была передана в соответствующие международные федерации.
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Электронные письма
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В докладе Макларена было приведено большое количество электронных писем, которые описывают метод "исчезающих проб" и подмены проб.
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Царапины и повреждения на пробирках
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На основе расследования профессора Макларена и МОК, во время Олимпийских игр в Сочи ряд проб были вскрыты
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Анализ соли
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На основе расследования Макларена, пробы были подвергнуты повторному анализу, в результате которого были выявлены концентрации, физиологически невозможные для человека. Эти результаты подтверждают, что содержание проб было подменено
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Банк мочи
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На основе расследования Макларена, были определены имена российских спортсменов, которые получали защиту от положительных допинг-тестов. Чистую мочу собирали у спортсменов и затем меняли в Московской лаборатории
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Несовпадения ДНК
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На основе расследования Макларена, пробы были подвергнуты повторному анализу и в них были обнаружены разные ДНК
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Биологический паспорт спортсмена (ABP)
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Эксперт ВАДА индивидуально проанализировал ABP всех 500 российских спортсменов, вошедших в расширенную заявку ОКР еще до его отстранения.
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Анализ стероидного профиля
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Были обнаружены крайне подозрительные значения стероидного профиля, учитывая пол и вид спорта. Эта информация была специально извлечена из LIMS для нужд комиссии. Полные результаты будут переданы в международные федерации в ближайшие дни.
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Манипуляции со стероидным профилем
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Данные о манипуляцих со стероидным профилем из Московской лаборатории (например, несовпадения в данных из ADAMS и LIMS). Эта информация была специально извлечена из LIMS для нужд комиссии. Полные результаты будут переданы в международные федерации в ближайшие дни.
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Перепроверки внесоревновательных проб
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Программа перепроверок ВАДА всех доступных проб российских спортсменов, с приоритетом тех 500 спортсменов, которые вошли в расширенную заявку ОКР
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Информация о местонахождении ADAMS
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500 российских спортсменов были перепроверены по ADAMS, чтобы определить серьезные нарушения о предоставлении информации о местонахождении
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Рекомендации рабочей группы
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Программа включает в себя рекомендации по минимальному уровню тестирования спортсменов, основанному на оценке факторов риска (вид спорта, дисциплина, наличие в пуле тестирования и тп). Также сущестовали обязательные индивидуальные условия тестирования для российских спортсменов
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Дополнительные сведения от международных федераций
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Дополнительная информация о спортсменах и/или их персонале, предоставленная соответствующими международными федерациями по зимним видам спорта
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Дополнительная конфиденциальная информация, предоставленная ВАДА
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Данные, полученные из программы информаторов ВАДА и других источников
МОК опубликовал критерии, по которым приглашает российских спортсменов на Олимпиаду-2018 //
Черный список МОК. Кого из россиян не пустили на Олимпиаду
sukhoy63
m_a хорош уже здесь строить из себя самого умного. Ваша ненависть ко всему российскому просто сквозит в каждом слове. Да, в России многое оставляет желать лучшего, но если с пристрастием копнуть любую другую страну, то дерьма вылезет ни чуть не меньше. Вы с таким упоением умиляетесь западным ценностям, аж противно уже всем. Известно, что в России никогда не уважали стукачей и предателей, вы же их ставите в пример. Требуете от всех каких то дурацких доказательств, хотя сами ссылаетесь на весьма спорные источники. Ваше право конечно, у каждого своя правда. Время покажет, кто прав. Купите лучше селедку и морочьте ей голову.
20:51
mobile_actor
usuns :«например тов-щ черноусов, который похоже просто звякнул куда следует - итог - ему золотишко и отсутствие во всех списках)» Ну, и молодец, что «звякнул». Если бы многие российские спортсмены своевременно звякали, Россия не была бы сейчас в таком позорном положении.
19:07
mobile_actor
redgy, и какие у вас есть доказательства вашей уверенности? Назовите хотя бы одну страну и приведите доказательсва, пожалуйста.
18:24
redgy
mobile_actor, уверен что таких стран полно.. когда кому-то понадобится, найдутся и у них "родченковы". а десятки допингеров - сша например..
18:18
shpasic
так, критерии, по которым выдают приглашения есть, а критерии, по которым чистых не зовут, когда будут?
17:53
streletc1783
Критерий прост - не претендуешь на медали - есть шанс поехать.Да и то если выиграешь вылезет очередной mobile_actor выпьет всю мочу,нассыт свою и спортсмена опять исключат.
17:30
mobile_actor
redgy, а есть еще страны, где министр спорта организовал массовое допинг-мошенничество на домашней Олимпиаде? Есть еще страны, где десятки атлетов лишены олимпийских медалей за допинг?
17:20
redgy
Хоть одна страна прошла бы все эти пункты? С учетом их баз данных? Вывод то тогда очевиден- ваду обмануть миллион способов, следовательно весь спорт под большим сомнением
17:01
usuns
другие источники - это например тов-щ черноусов, который похоже просто звякнул куда следует - итог - ему золотишко и отсутствие во всех списках) вам не кажется странным, что про него ни слова!!! только бородавко по пьяни разок болтанул, его сразу заткнули! а где он черноусов? куда пропал? нигде не участвует и претензий к нему никаких!
16:54
usuns
читайте последние 3 слова последнего пункта! "...и других источников" - все! тушите свет! невиновных в принципе нет!
16:51
sawrtre
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср Зачем МОК пытается что--то объяснить??? В пресс--релизе от 05.12. доходчиво сказано, что "приглашения на О.И." прерогатива сугубо ЕГО !!!! Хоцца у КАЖДОГО визжащего ура--поцтреота спросить ::: Если каждого из ВАС не пригласят на новогодний бал в Кремль, то ЧТО??? Будете Коменданту Кремля названивать и причину выяснять??? Ага, щщщассссссссс......//////////у тебя кры_са тоже хочется спросить,сколько ты тут будешь свои хохолятские умозаключения делать?вали отсюда,пиндоский лизу_н.
16:43
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Зачем МОК пытается что--то объяснить??? В пресс--релизе от 05.12. доходчиво сказано, что "приглашения на О.И." прерогатива сугубо ЕГО !!!! Хоцца у КАЖДОГО визжащего ура--поцтреота спросить ::: Если каждого из ВАС не пригласят на новогодний бал в Кремль, то ЧТО??? Будете Коменданту Кремля названивать и причину выяснять??? Ага, щщщассссссссс......
16:22
Max2015
А вот по этим пунктам: Анализ стероидного профиля и Манипуляции со стероидным профилем - нас ожидает ещё много удивительных открытий в ближайшие месяцы, когда Международные Федерации отойдут от Игр и займутся этими интересными данными самых чистых спортсменов в мире.
15:42
шико1956
18 пункт РОССИЯНИН
15:41