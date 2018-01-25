Критерии, по которым МОК приглашает российских спортсменов на Олимпиаду-2018

Анализ LIMS

30 октября 2017 года отдел расследований ВАДА получил электронную базу данных (LIMS) из Московской лаборатории, содержащую информацию начиная от 2012-го и до августа 2015 года. LIMS была восстановлена усилиями эксперта ВАДА и затем подвергнута тщательной проверке, чтобы подтвердить ее подлинность. Анализ LIMS позволил ВАДА определить те пробы, которые, несмотря на наличие запрещенных веществ или аномальные значения концентрации, были отражены в базе ADAMS как отрицательные или вообще не отражены. Эта дополнительная информация была передана в соответствующие международные федерации.