15:30 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Критерии, по которым МОК приглашает российских спортсменов на Олимпиаду-2018

Россияне выступят на Играх в качестве Олимпийских атлетов из России. Но не все. Фото REUTERS
Россияне выступят на Играх в качестве Олимпийских атлетов из России. Но не все. Фото REUTERS
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Сегодня МОК на своем официальном сайте опубликовал список критериев (доступен по ссылке), по которым комиссия во главе с Валери Фурнерон выдает приглашения российским спортсменам на Олимпиаду-2018. (Пресс-релиз – здесь.)

Саммари информации, которую использовала комиссия

Информация

Описание

Комиссия Освальда

Санкции в отношении спортсмена комиссией Освальда

Допинговая история

Нарушения антидопинговых правил, которые привели к отстранению на любой стадии карьеры спортсмена

Список "Дюшес"

Согласно докладу Макларена, список "Дюшес" включал спортсменов, которые получали коктейль "Дюшес" (оксандролон, метенолон и тренболон) и автоматически попадали под защиту.

Анализ LIMS

30 октября 2017 года отдел расследований ВАДА получил электронную базу данных (LIMS) из Московской лаборатории, содержащую информацию начиная от 2012-го и до августа 2015 года. LIMS была восстановлена усилиями эксперта ВАДА и затем подвергнута тщательной проверке, чтобы подтвердить ее подлинность. Анализ LIMS позволил ВАДА определить те пробы, которые, несмотря на наличие запрещенных веществ или аномальные значения концентрации, были отражены в базе ADAMS как отрицательные или вообще не отражены. Эта дополнительная информация была передана в соответствующие международные федерации.

Электронные письма

В докладе Макларена было приведено большое количество электронных писем, которые описывают метод "исчезающих проб" и подмены проб.

Царапины и повреждения на пробирках

На основе расследования профессора Макларена и МОК, во время Олимпийских игр в Сочи ряд проб были вскрыты

Анализ соли

На основе расследования Макларена, пробы были подвергнуты повторному анализу, в результате которого были выявлены концентрации, физиологически невозможные для человека. Эти результаты подтверждают, что содержание проб было подменено

Банк мочи

На основе расследования Макларена, были определены имена российских спортсменов, которые получали защиту от положительных допинг-тестов. Чистую мочу собирали у спортсменов и затем меняли в Московской лаборатории

Несовпадения ДНК

На основе расследования Макларена, пробы были подвергнуты повторному анализу и в них были обнаружены разные ДНК

Биологический паспорт спортсмена (ABP)

Эксперт ВАДА индивидуально проанализировал ABP всех 500 российских спортсменов, вошедших в расширенную заявку ОКР еще до его отстранения.

Анализ стероидного профиля

Были обнаружены крайне подозрительные значения стероидного профиля, учитывая пол и вид спорта. Эта информация была специально извлечена из LIMS для нужд комиссии. Полные результаты будут переданы в международные федерации в ближайшие дни.

Манипуляции со стероидным профилем

Данные о манипуляцих со стероидным профилем из Московской лаборатории (например, несовпадения в данных из ADAMS и LIMS). Эта информация была специально извлечена из LIMS для нужд комиссии. Полные результаты будут переданы в международные федерации в ближайшие дни.

Перепроверки внесоревновательных проб

Программа перепроверок ВАДА всех доступных проб российских спортсменов, с приоритетом тех 500 спортсменов, которые вошли в расширенную заявку ОКР

Информация о местонахождении ADAMS

500 российских спортсменов были перепроверены по ADAMS, чтобы определить серьезные нарушения о предоставлении информации о местонахождении

Рекомендации рабочей группы

Программа включает в себя рекомендации по минимальному уровню тестирования спортсменов, основанному на оценке факторов риска (вид спорта, дисциплина, наличие в пуле тестирования и тп). Также сущестовали обязательные индивидуальные условия тестирования для российских спортсменов

Дополнительные сведения от международных федераций

Дополнительная информация о спортсменах и/или их персонале, предоставленная соответствующими международными федерациями по зимним видам спорта

Дополнительная конфиденциальная информация, предоставленная ВАДА

Данные, полученные из программы информаторов ВАДА и других источников

МОК опубликовал критерии, по которым приглашает российских спортсменов на Олимпиаду-2018 // 
Черный список МОК. Кого из россиян не пустили на Олимпиаду

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КОММЕНТАРИИ (14)
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sukhoy63

m_a хорош уже здесь строить из себя самого умного. Ваша ненависть ко всему российскому просто сквозит в каждом слове. Да, в России многое оставляет желать лучшего, но если с пристрастием копнуть любую другую страну, то дерьма вылезет ни чуть не меньше. Вы с таким упоением умиляетесь западным ценностям, аж противно уже всем. Известно, что в России никогда не уважали стукачей и предателей, вы же их ставите в пример. Требуете от всех каких то дурацких доказательств, хотя сами ссылаетесь на весьма спорные источники. Ваше право конечно, у каждого своя правда. Время покажет, кто прав. Купите лучше селедку и морочьте ей голову.

20:51

mobile_actor

usuns :«например тов-щ черноусов, который похоже просто звякнул куда следует - итог - ему золотишко и отсутствие во всех списках)» Ну, и молодец, что «звякнул». Если бы многие российские спортсмены своевременно звякали, Россия не была бы сейчас в таком позорном положении.

19:07

mobile_actor

redgy, и какие у вас есть доказательства вашей уверенности? Назовите хотя бы одну страну и приведите доказательсва, пожалуйста.

18:24

redgy

mobile_actor, уверен что таких стран полно.. когда кому-то понадобится, найдутся и у них "родченковы". а десятки допингеров - сша например..

18:18

shpasic

так, критерии, по которым выдают приглашения есть, а критерии, по которым чистых не зовут, когда будут?

17:53

streletc1783

Критерий прост - не претендуешь на медали - есть шанс поехать.Да и то если выиграешь вылезет очередной mobile_actor выпьет всю мочу,нассыт свою и спортсмена опять исключат.

17:30

mobile_actor

redgy, а есть еще страны, где министр спорта организовал массовое допинг-мошенничество на домашней Олимпиаде? Есть еще страны, где десятки атлетов лишены олимпийских медалей за допинг?

17:20

redgy

Хоть одна страна прошла бы все эти пункты? С учетом их баз данных? Вывод то тогда очевиден- ваду обмануть миллион способов, следовательно весь спорт под большим сомнением

17:01

usuns

другие источники - это например тов-щ черноусов, который похоже просто звякнул куда следует - итог - ему золотишко и отсутствие во всех списках) вам не кажется странным, что про него ни слова!!! только бородавко по пьяни разок болтанул, его сразу заткнули! а где он черноусов? куда пропал? нигде не участвует и претензий к нему никаких!

16:54

usuns

читайте последние 3 слова последнего пункта! "...и других источников" - все! тушите свет! невиновных в принципе нет!

16:51

sawrtre

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср Зачем МОК пытается что--то объяснить??? В пресс--релизе от 05.12. доходчиво сказано, что "приглашения на О.И." прерогатива сугубо ЕГО !!!! Хоцца у КАЖДОГО визжащего ура--поцтреота спросить ::: Если каждого из ВАС не пригласят на новогодний бал в Кремль, то ЧТО??? Будете Коменданту Кремля названивать и причину выяснять??? Ага, щщщассссссссс......//////////у тебя кры_са тоже хочется спросить,сколько ты тут будешь свои хохолятские умозаключения делать?вали отсюда,пиндоский лизу_н.

16:43

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Зачем МОК пытается что--то объяснить??? В пресс--релизе от 05.12. доходчиво сказано, что "приглашения на О.И." прерогатива сугубо ЕГО !!!! Хоцца у КАЖДОГО визжащего ура--поцтреота спросить ::: Если каждого из ВАС не пригласят на новогодний бал в Кремль, то ЧТО??? Будете Коменданту Кремля названивать и причину выяснять??? Ага, щщщассссссссс......

16:22

Max2015

А вот по этим пунктам: Анализ стероидного профиля и Манипуляции со стероидным профилем - нас ожидает ещё много удивительных открытий в ближайшие месяцы, когда Международные Федерации отойдут от Игр и займутся этими интересными данными самых чистых спортсменов в мире.

15:42

шико1956

18 пункт РОССИЯНИН

15:41