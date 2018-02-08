Крейг Риди: "ВАДА примет решение CAS со всей серьезностью"

Глава ВАДА Крейг Риди отметил, что примет решение CAS по российским спортсменам со всей серьезностью. Ранее лозаннский арбитраж оправдал 28 россиян, отменив их дисквалификацию и оставив в силе результаты Сочи-2014.

- Примем решение со всей серьезностью, - заявил Риди. - Лично я не буду говорить, правильное оно или нет. Меня волнует то, что у ВАДА есть сложности с российскими властями, которые не выполняют два конкретных условия. И лучшее, что мы можем сделать для чистого спорта – обеспечить работу эффективного антидопингового агентства в России.

Напомним, в течение суток должно появиться еще одно решение CAS по россиянам. Выездная панель в Пхенчхане рассматривает апелляции 47 спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпиаде-2018 со стороны МОК. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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