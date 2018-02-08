Крейг Риди: "ВАДА делает все, чтобы спортсмены были уверены в честной борьбе"

Президент ВАДА Крейг Риди заверил спортсменов, что организация делает все возможное для проведения честной борьбы на Олимпийских играх-2018. Напомним, что ранее Всемирное антидопинговое агентство рекомендовало МОК применять в Пхенчхане контейнеры для допинг-проб нового поколения, чтобы снизить риск манипуляций с ними.

– Я могу сказать, что мы сделаем все, что входит в наши обязанности в вопросе проведения тестирования перед соревнованиями на Олимпиаде, – цитирует Inside the Games Риди. – Спортсмены могут быть уверены, что они участвуют в честной борьбе.