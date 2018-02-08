Крейг Риди: "Хочется, чтобы на первые полосы газет вышел спорт, а не допинг"

Глава ВАДА Крейг Риди надеется, что во время и после Олимпиады в Пченхане тема допинга отойдет на второй план. 18 ноября 2015 года ВАДА признала деятельность РУСАДА не соответствующей антидопинговому кодексу ВАДА. Риди рассчитывает, что в скором времени российской антидопинговой организации удастся вернуть свой статус.

– Мы объявили в 2015 году, что РУСАДА не соответствует кодексу ВАДА. Мне бы хотелось, чтобы через пару месяцев, когда пыль осядет, в России стали более серьезно подходить к проблеме допинга, – заявил Риди. – Мы же со своей стороны продолжим оказывать России всяческую поддержку.

Надеюсь, что в ближайшие 24 часа все дела российских спортсменов, которые обратились в CAS, будут рассмотрены и будут приняты решения. Хочется, чтобы именно спорт вышел на первые полосы газет, а тема допинга переместилась на последние страницы.