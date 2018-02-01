Кремль призывает и дальше отстаивать права российских спортсменов в судах

Пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что государство будет поддерживать спортсменов в любых шагах, которые направлены на отстаивание их прав. По его словам, в Кремле рады за атлетов, чьи права удалось отстоять в Спортивном арбитражном суду (CAS).
– Мы неоднократно говорил, что, конечно, по всем возможным каналам будет продолжаться поддержка наших спортсменов в любых шагах, которые направлены на отстаивание их прав, – приводит ТАСС слова Пескова. – После первой информации о решении Спортивного арбитражного суда в отношении наших спортсменов подтверждается, что энергичные действия по отстаиванию прав и в судебном порядке, и в иных категориях оправданы, они могут быть эффективными и они должны продолжаться. Мы надеемся, что, безусловно, эти действия будут продолжаться, и мы очень рады за наших спортсменов.
Ранее сообщалось, что CAS принял решение удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр в связи с нарушением антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи.
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Ламакин Т
Осталось добиться, чтобы всех реабилитированных допустили до участия к играм в Корее. Если их, все таки, не допустят, МОК можно выдвигать на шнобелевскую премию в области абсурда. Serenky25, результат по-моему налицо и это не бла-бла
17:19
Егорыч85
miker65, Грише заплатили за его ахинею, а ты уже и уши развесил. Тебя не удивило, что Гриша в штаты убежал?
15:03
Camry163
Это что получается, Мутко наградить, значит, надо?
13:57
Михаил Михайлович
Ну что, slavs, скорее одевайте "грязную" робу и бегом на помойку в Пхенчхан. В Империи $ ждут позора slaves на арене Колизея!
13:48
кузяка
Beard......... Я заявляю, что ты нехороший человек. и Все. Теперь ты иди доказывай во все инстанции, что я не прав.
13:40
Kortvv
Теперь подать в суд на МОК и ВАДА, а также лично к Макларену, Родченкову, Степановым, Зеппельту, Освальду и Шмидту миллиардные иски и разорить их к чертям. Требовать полного закрытия ВАДА и пожизненного отстранения от спортивной деятельности всех чиновников ВАДА и МОК.
12:50
miker65
Мутку еще оправдайте! Его Гриша оклеветал! Он самый у нас белый и пушистый! Не возглавлял он никакую допинг-систему! И более 200(!) допингеров на момент начала игр в Сочи у нас не было!
12:48
Тобольский
У Мутко была другая задача. И он ее успешно выполнял пока его не подвинули
12:48
Serenky25
Что сделал для этого Кремль кроме бла-бла-бла?
12:47
Zwolle
WADA изначально созданная с достаточно узкой целью и благими намерениями впоследствии оценив предоставившиеся возможности превратилось в монстра, которого интересуют власть и деньги. Типичная история грехопадения.
12:44
shur
В суд на Макларена, Освальда, Баха и всех причастных к этой нервотрепке
12:30
Джон....Сильвер
В том то и дело! Международный суд помог разобраться в этом беспределе. А почему Мутки ничего не делали??? Только слезы обиженные лили? И сколько можно тереть засилье англо-саксов в таких организациях, как ВАДА и МОК??? Если, организация называет себя Международной и следит за всеми спортсменами Мира, то и представлять такую Организацию должны представители различный народов, а не как в МОК и ВАДА! Здесь надо нашему правительству на ряду с другими странами начать что-то менять! Иначе эти нападки и дальше будут!
12:22
nailsh78
народу остается призывать Кремль к отставке нерадивых чиновников типа Мутка-о и их наказании...
12:13