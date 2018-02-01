Кремль призывает и дальше отстаивать права российских спортсменов в судах

Пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что государство будет поддерживать спортсменов в любых шагах, которые направлены на отстаивание их прав. По его словам, в Кремле рады за атлетов, чьи права удалось отстоять в Спортивном арбитражном суду (CAS).

– Мы неоднократно говорил, что, конечно, по всем возможным каналам будет продолжаться поддержка наших спортсменов в любых шагах, которые направлены на отстаивание их прав, – приводит ТАСС слова Пескова. – После первой информации о решении Спортивного арбитражного суда в отношении наших спортсменов подтверждается, что энергичные действия по отстаиванию прав и в судебном порядке, и в иных категориях оправданы, они могут быть эффективными и они должны продолжаться. Мы надеемся, что, безусловно, эти действия будут продолжаться, и мы очень рады за наших спортсменов.

Ранее сообщалось, что CAS принял решение удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр в связи с нарушением антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи.

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