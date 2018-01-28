Крамер - об иностранных тренерах: "Они спрашивают меня: "Что за дерьмо МОК делает с Устюговым?"

Немец Маркус Крамер сообщил, что тренеры зарубежных сборных выражают поддержку сборной России в связи с недопуском на Олимпиаду-2018. Напомним, вчера стало известно, что Крамер возглавит тренерский штаб национальной команды на Игры.

– Почти все мои коллеги подходят ко мне и спрашивают: "Что происходит? Что за дерьмо МОК делает с тобой и Устюговым? Это просто абсурд! Нам очень жаль, - цитирует RT Крамера. - Решение было принято без доказательств. Мы не знаем ничего об этом, объяснять нам ничего не хотят. У Устюгова не было проблем с допингом. В прошлом году он сдал 45 тестов, все оказались чистыми. Что нам еще надо сделать? Мы готовились к главному старту весь год. А потом за одну минуту нам говорят: "Извините, но вы не сможете выйти на старт". То, что они сделали, - это скандал. Это несправедливо по отношению к спортсменам.

Я считаю, что они просто не хотят, чтобы россияне хорошо выступили на Олимпиаде, ведь не допускают Шипулина, Ана и других лучших спортсменов.

Напомним, МОК в конце 2017 года приостановил членство ОКР в международной организации, из-за чего российские спортсмены могут выступить на Олимпиаде только в нейтральном статусе (олимпийский атлет из России) под олимпийским флагом. 23 января стало известно, что на Игры-2018 не приглашены многие ведущие российские спортсмены, среди которых Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, Павел Кулижников, Денис Юсков и многие другие.

Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.