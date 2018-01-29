Ковальчук тренируется в звене с Дацюком и Григоренко

Сборная России проводит открытую тренировку в рамках подготовки к Олимпийским играм-2018. Напомним, что на групповом турнире в Пхенчхане команда Олега Знарка сыграет против Словакии, Словении и США.

Во время тренировки команда занималась в следующих составах:

вратари: Кошечкин, Сорокин, Шестеркин:

белые: Гавриков, Войнов – Ковальчук, Дацюк, Григоренко;

красные: Нестеров, Марченко – Гусев, Шипачев, Капризов;

синие: Киселевич, Яковлев – Широков, Прохоркин, Барабанов;

черные: Зубарев, Зуб – Телегин, Андронов, Калинин;

зеленые: Трямкин, Рыков – Мозякин, Каблуков, Ткачев.

Тренировка хоккейной сборной России