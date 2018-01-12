Коукалова, скорее всего, пропустит Олимпиаду

Чешка Габриэла Коукалова, скорее всего, пропустит Олимпийские игры в Пхенчхане, утверждает isport.blesk.cz. Официально об этом должно быть объявлено на следующей неделе.
Отмечается, что Коукалова с конца декабря не тренируется, так как все еще испытывает проблемы со здоровьем. Напомним, 28-летняя спортсменка пропустила начало сезона из-за проблем с икроножными мышцами.
– Официально мы все обсудим с Габриэлой в понедельник. Тогда же мы объявим состав на Олимпиаду и дадим комментарий по поводу участия Коукаловой в Играх, – отметил глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза.
Пхенчхан без королей: Бьорндален и Нортуг рискуют остаться без Олимпиады
Странник-777
Коукалова в Сочах всех порвала. Она уже добилась в биатлоне всего, чего только можно пожелать. И даже, если пропустит Корею, по болезни - она все равно вошла в историю. Вот зачем нашим коровам в Корею ехать, если они без допинга в 30-ку не попадают?
17:30
За Россию без допинга!
Жаль. Одним фаворитом меньше. Обидно, не так интересно будет. Ну надежда на Сливко и Виролайнен.
16:09
Гаттузо Крут!!!!!!#!
usuns ////Думаю у Нойнер там еще круче чем у наших. Ведь в архивах ГДР наверняка были разработки на будущее ,вот их к рукам и прибрали. То-то вечно больная Дальмуер, после тяжелых болезней всех рвет через пару дней после выздоровления.
15:24
Андрей Краснодарский
Бог шельму метит :)
15:00
usuns
Don Miguel> возникает только вопрос, а чё это икроножки раньше не болели, а щас прям так резко заболели? а что мешает ей получить ТИ? чехи вроде не входят в число изгоев как мы, тем более такие яростные борцы за чистоту спорта как кукалова) а вообще вызывает много вопросов резкий подъем чешского биатлона в последние годы - не было их вообще, и вдруг резко поперли) причем спортсмены все немолодые.
14:57
usuns
да уж, как то неприятно вся эта история попахивает) и немки перед олимпиадой чёта куда-то пропали. такое ощущение - что пожар в соседском доме раздули, а не подумали, что свои то дома совсем рядом и тоже хорошо горят) кстати, а как там поживает человек-ракета леночка нойнер?) которая перед ужесточением допинг-правил вдруг очень резко на самом пике карьеры захотела тихого семейного счастья))) вот бы щас ее пробирочки проверить по всем современным технологиям - наверняка окажется, что такая же как и все наши пылевы, ахатовы, богалий, егоровы, вяльбе....
14:50
Don Miguel
Понятно, что икроножки здесь не болели ни у кого, никогда и отродясь. Сила боли не ведома, что даже ходить трудно, не то, что тренироваться, вам пофиг, на диванах они не болят! Еще их и лечить нечем, все в списке запрещенных. Хочешь вылечиться - в спорт не пустят минимум год, пока последствия не выведутся. Хочешь нормально жить, ходить не кривясь - со спортом заканчивай, без "запрещенки" не лечится. Вот такие с этими икроножками пироги!
14:40
Ded vsegda odet
alex1966 Коукалова - а это кто ? Это та самая!
14:31
alex1966
Коукалова - а это кто ?
14:11
kolos249
Да и хрен с ней!
14:10
alex-ls
русские виноваты!
14:08
NOVZODUM NAMREBUG
ZENT == 13:44,,,,,,,, Слыш, физиономист труханутый, ты на ФЕЙСЫ тундрючек Сливы, Кайши, Чуффы, Вирры и Акиши глянь!!!! ЧУКЧИ --- ОНИ и есть ЧУКЧИ......
14:00
Алексей Д.
Самое главное, ведь никаких выводов не сделает. Не рой другому яму...
13:57
shpasic
я правильно понял Весёлого, что Коукалова - корова?
13:47
Koira
гаТузик - псина лай лай))
13:09
rusfed 2.0
Закон бумеранга никто не отменял. Во избежание недоразумений: не злорадствую - констатирую
13:09
tulupp
Русские люди, почему вы такие злорадные и любите считать коров, сдохнувших у соседа? Когда кидаются говном, не вольно рад, что кидающийся упал в собственные снаряды. Это не Русские, это сущность любого человека с чувством собственного достоинства и уважения, нация тут не при чем.
12:59
max14195
Ничего страшного, в следующем году опять будешь драть российских коров.
12:57
Джерри. Без Тома.
Весёлый, да, в данном случае, очень хорошо, что корова сдохла. Потому что сосед уж больно паскудный.
12:56
пошливы
Следующий в этом году кончится Родченков и Макларен.
12:55
пошливы
Чкалов долетался, а Коукалова - до...изделась.
12:54
Джерри. Без Тома.
Боится, поди, что и про нее старички из Канады доклады настрочат?
12:53
capitan76
ВесЁлый, а не у тебя ли учатся случаем, ась?
12:45
sportbeer
Не успела допинг вывести, палиться не хочет.
12:41
Serenky25
Весёлый©____Коров жалко. А ТАКОЙ СОСЕД бы сдох...порвали три баяна.
12:40
Ivan Samoylenko
Карма...от нее не скрыться
12:32
Весёлый©
Русские люди, почему вы такие злорадные и любите считать коров, сдохнувших у соседа?
12:30
NF
На-пле-вать. Как, впрочем, и ей...
12:30
Serenky25
Бог не Ермошка....
12:28
Lokus
Очень жаль.
12:27