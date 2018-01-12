12:02 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Коукалова, скорее всего, пропустит Олимпиаду

Габриэлла КОУКАЛОВА. Фото REUTERS
Габриэлла КОУКАЛОВА. Фото REUTERS
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Чешка Габриэла Коукалова, скорее всего, пропустит Олимпийские игры в Пхенчхане, утверждает isport.blesk.cz. Официально об этом должно быть объявлено на следующей неделе.

Отмечается, что Коукалова с конца декабря не тренируется, так как все еще испытывает проблемы со здоровьем. Напомним, 28-летняя спортсменка пропустила начало сезона из-за проблем с икроножными мышцами.

Официально мы все обсудим с Габриэлой в понедельник. Тогда же мы объявим состав на Олимпиаду и дадим комментарий по поводу участия Коукаловой в Играх, – отметил глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза.

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КОММЕНТАРИИ (37)
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Странник-777

Коукалова в Сочах всех порвала. Она уже добилась в биатлоне всего, чего только можно пожелать. И даже, если пропустит Корею, по болезни - она все равно вошла в историю. Вот зачем нашим коровам в Корею ехать, если они без допинга в 30-ку не попадают?

17:30

За Россию без допинга!

Жаль. Одним фаворитом меньше. Обидно, не так интересно будет. Ну надежда на Сливко и Виролайнен.

16:09

Гаттузо Крут!!!!!!#!

usuns ////Думаю у Нойнер там еще круче чем у наших. Ведь в архивах ГДР наверняка были разработки на будущее ,вот их к рукам и прибрали. То-то вечно больная Дальмуер, после тяжелых болезней всех рвет через пару дней после выздоровления.

15:24

Андрей Краснодарский

Бог шельму метит :)

15:00

usuns

Don Miguel> возникает только вопрос, а чё это икроножки раньше не болели, а щас прям так резко заболели? а что мешает ей получить ТИ? чехи вроде не входят в число изгоев как мы, тем более такие яростные борцы за чистоту спорта как кукалова) а вообще вызывает много вопросов резкий подъем чешского биатлона в последние годы - не было их вообще, и вдруг резко поперли) причем спортсмены все немолодые.

14:57

usuns

да уж, как то неприятно вся эта история попахивает) и немки перед олимпиадой чёта куда-то пропали. такое ощущение - что пожар в соседском доме раздули, а не подумали, что свои то дома совсем рядом и тоже хорошо горят) кстати, а как там поживает человек-ракета леночка нойнер?) которая перед ужесточением допинг-правил вдруг очень резко на самом пике карьеры захотела тихого семейного счастья))) вот бы щас ее пробирочки проверить по всем современным технологиям - наверняка окажется, что такая же как и все наши пылевы, ахатовы, богалий, егоровы, вяльбе....

14:50

Don Miguel

Понятно, что икроножки здесь не болели ни у кого, никогда и отродясь. Сила боли не ведома, что даже ходить трудно, не то, что тренироваться, вам пофиг, на диванах они не болят! Еще их и лечить нечем, все в списке запрещенных. Хочешь вылечиться - в спорт не пустят минимум год, пока последствия не выведутся. Хочешь нормально жить, ходить не кривясь - со спортом заканчивай, без "запрещенки" не лечится. Вот такие с этими икроножками пироги!

14:40

Ded vsegda odet

alex1966 Коукалова - а это кто ? Это та самая!

14:31

alex1966

Коукалова - а это кто ?

14:11

kolos249

Да и хрен с ней!

14:10

alex-ls

русские виноваты!

14:08

NOVZODUM NAMREBUG

ZENT == 13:44,,,,,,,, Слыш, физиономист труханутый, ты на ФЕЙСЫ тундрючек Сливы, Кайши, Чуффы, Вирры и Акиши глянь!!!! ЧУКЧИ --- ОНИ и есть ЧУКЧИ......

14:00

Алексей Д.

Самое главное, ведь никаких выводов не сделает. Не рой другому яму...

13:57

shpasic

я правильно понял Весёлого, что Коукалова - корова?

13:47

Koira

гаТузик - псина лай лай))

13:09

rusfed 2.0

Закон бумеранга никто не отменял. Во избежание недоразумений: не злорадствую - констатирую

13:09

tulupp

Русские люди, почему вы такие злорадные и любите считать коров, сдохнувших у соседа? Когда кидаются говном, не вольно рад, что кидающийся упал в собственные снаряды. Это не Русские, это сущность любого человека с чувством собственного достоинства и уважения, нация тут не при чем.

12:59

max14195

Ничего страшного, в следующем году опять будешь драть российских коров.

12:57

Джерри. Без Тома.

Весёлый, да, в данном случае, очень хорошо, что корова сдохла. Потому что сосед уж больно паскудный.

12:56

пошливы

Следующий в этом году кончится Родченков и Макларен.

12:55

пошливы

Чкалов долетался, а Коукалова - до...изделась.

12:54

Джерри. Без Тома.

Боится, поди, что и про нее старички из Канады доклады настрочат?

12:53

capitan76

ВесЁлый, а не у тебя ли учатся случаем, ась?

12:45

sportbeer

Не успела допинг вывести, палиться не хочет.

12:41

Serenky25

Весёлый©____Коров жалко. А ТАКОЙ СОСЕД бы сдох...порвали три баяна.

12:40

Ivan Samoylenko

Карма...от нее не скрыться

12:32

Весёлый©

Русские люди, почему вы такие злорадные и любите считать коров, сдохнувших у соседа?

12:30

NF

На-пле-вать. Как, впрочем, и ей...

12:30

Serenky25

Бог не Ермошка....

12:28

Lokus

Очень жаль.

12:27