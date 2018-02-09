20:42 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Корейский спортсмен на церемонии открытия вел прямую трансляцию для жены и ребенка


Один из корейских спортсменов на церемонии открытия Олимпиады-2018 с мобильного телефона вел прямую трансляцию для жены и маленького ребенка. Напомним, что представители Кореи и КНДР прошли на церемонии одной делегацией под единым флагом.

Церемония открытия прошла 9 февраля на Олимпийском стадионе в Пхенчхане.

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий