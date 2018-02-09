Корейский спортсмен на церемонии открытия вел прямую трансляцию для жены и ребенка

Возможно, самый трогательный кадр из всех, снятых сегодня на Олимпийском стадионе Пхёнчхана. Корейский спортсмен во время церемонии открытия Олимпиады не просто делает селфи или стримит происходящее вокруг, а разделяет один из важнейших моментов в жизни с самыми важными людьми ❤ pic.twitter.com/tR7n78BBxO