11:58 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Корейский самбист болеет за сборную России с фотографией Путина

Профессиональный самбист из Кореи Хан Мин Со посетил матч хоккейного турнира между сборными России и Словении на Олимпиаде-2018. Местный болельщик пришел на игру в Канныне, чтобы поддержать команду Олега Знарка. Свою поддержку он выразил, принеся с собой фотографию, на которой изображены хоккеисты национальной команды и Президент России Владимир Путин.

К 18-й минуте второго периода россияне обыгрывают словенцев с разгромным счетом - 6:1.

Напомним, следующий матч сборной России на Играх в Пхенчхане состоится 17 февраля. Соперником россиян будет команда США. Начало игры - 15.10 по московскому времени.

Шевченко комментирует матч Россия - Словения! ВИДЕОLIVE // 
Текстовая трансляция матча Россия - Словения //
Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь

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