Корейская федерация банков приобретет билеты на Олимпиаду-2018 на 878 тысяч долларов

Корейская федерация банков в рамках программы "социальной ответственности" выкупит билеты на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане на 878 тысяч долларов, сообщает Рейтер. Ранее сообщалось, что Оргкомитет зимних Игр, которые пройдут в Корее с 9 по 25 февраля следующего года, испытывает проблемы с реализацией билетов.

- Учитывая медленную продажу билетов, их покупка считается одним из вариантов поддержки Олимпийских игр, - заявил предстедатель Корейской федерации банков Схон Кюн Э. - Напи принято решение купить билеты на 1 миллиард вон (около 878 тысяч долларов. - Прим. "СЭ").

Также представитель федерации сообщил, что организация выделит 20 миллиардов вон (17,5 миллиона долларов) на организацию Олимпиады в Пхенчхане.

С 9 февраля этого года, когда стартовала продажа билетов на Олимпиаду, было продано 315 тысяч билетов (меньше 30 процентов от их общего числа. - Прим. "СЭ"). Для реализации в Корее было выделено 750 тысяч билетов, из которых организаторам Игр-2018 удалось продать 124 тысячи билетов.

Оргкомитет зимней Олимпиады в Пхенчхане рассчитывает, что спрос на билеты возрастет после начала онлайн-продаж.