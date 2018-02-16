Корейцы плохо посещают Олимпиаду из-за празднования Нового года

Представитель оргкомитета Олимпиады в Пхенчхане Сон Пэк Ю подчеркнул: "Жители Кореи не обеспечивают заполненность трибун на олимпийских соревнованиях, так как проведение Игр совпало с празднованием Нового года по лунному календарю". В 2018 году Новый год в Корее отмечается 15-17 февраля.

- Да, продажи билетов превысили 91 процент, но места на трибунах действительно пустуют, - цитирует ТАСС Сон Пэк Ю. - Это связано с рядом причин. В частности, с тем, что многие соревнования были отменены из-за порывистого ветра. Кроме того, не сбрасывайте со счетов Новый год - это семейный праздник, его встречают дома.

Потом ряд билетов были выкуплены группам, которые по разным причинам не смогли прийти на стадион. На хоккее свободные места остаются, поскольку они зарезервированы за спортсменами. Но есть соревнования, на которых у нас аншлаг.

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