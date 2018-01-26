Корея сожалеет о решении МОК не допускать Ана до Олимпиады

Посол Республики Корея в РФ У Юн Гын сообщил, что страна сожалеет о том, что российский шорт-трекист Виктор Ан не сможет принять участие в Олимпийских играх 2018 года.

- И Россия, и мы сожалеем о решении МОК не допускать Ана до Олимпиады в Пхёнчхане. Мы вообще не уверены, что он принимал допинг, - цитирует ТАСС У Юн Гына. - В любом случае, мы сожалеем о таком решении. Ан как мост связывает Россию и Южную Корею, поэтому мы очень сожалеем.

Нвапомним, что Виктор Ан до 2011 года представлял сборную Кореи и стал в составе национальной команды трехкратным олимпийским чемпионом на Играх-2006 в Турине. На Олимпиаду в Пхенчхане Ан не поедет, так как не получил приглашения от МОК.