Корея может приостановить санкции в отношении КНДР на время Олимпиады

Корея может временно приостановить действие ряда санкционных положений в отношении КНДР, если это потребуется для обеспечения участия представителей Пхеньяна в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщил на регулярном брифинге для прессы официальный представитель корейского МИД Но Гю Док.

По его словам, речь идет о возможной отмене запрета на въезд в Южную Корею для ряда северокорейских официальных лиц, связанных с ракетно-ядерной программой КНДР.

- Сеул в этих целях может рассмотреть возможность соответствующих шагов совместно с Советом Безопасности ООН и другими заинтересованными государствами, - приводит ТАСС слова Но Гю Дока.

В ходе состоявшихся ранее во вторник межкорейских переговоров в Пханмунджоме КНДР предложила направить на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане своих высокопоставленных представителей, демонстрационную команду по тхэквондо, а также своих танцоров и музыкантов.