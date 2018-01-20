Корея и КНДР согласовали с МОК участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Корея и КНДР согласовали с организацией участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде-2018. В Играх примут участие 22 спортсмена из КНДР.

Также с МОК согласовано объединение женской хоккейной команды КНДР и Кореи, а на церемонии открытия турнира пройдет объединенная делегация этих стран. Напомним, что Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

Полностью список решений МОК выглядит следующим образом:

- МОК одобрил просьбу Кореи и КНДР, чтобы их делегации шли на церемонии открытия под единым названием "Корея".

- МОК разрешила сборным сформировать единую хоккейную женскую команду, которая будет состоять из 23 игроков.

- МОК выделила дополнительные места для квоты после истечения срока регистрации на квалификационную пару в фигурном катании.

- Выделила два места в конькобежном спорте для спортсменов мужчин на дистанциях 1500 и 500 метров.

- Выделила три дополнительные квоты в лыжных гонках, чтобы разрешить двум спортсменам и спортсменке соревноваться на Играх.

- Выделила три дополнительные квоты в горных лыжах - для двух спортсменов и одной спортсменке в гигантском слаломе.

- Любое необходимое техническое оборудование будет предоставлено спортсменам от МОК.