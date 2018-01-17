Корея и КНДР начали переговоры об участии северокорейцев на Олимпиаде

Делегации Кореи и КНДР приступили к переговорам, в рамках которых может быть достигнута договоренность об участии северокорейских спортсменов на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, сообщает NHK. По информации источника, во время этой встречи будут обсуждаться численность делегации и группы поддержки для атлетов из КНДР. Также планируется прояснить, как они смогут въехать на территорию Кореи.

Кроме того, рассматривается возможность выступления объединенной команды от двух стран.

Отметим, что переговоры проходят в демилитаризованной зоне в пункте Пханмунджом. От Кореи делегацию возглавляет заместитель министра по делам национального объединения Чхон Хэ Сон, со стороны КНДР - заместитель председателя комитета по мирному объединению родины Чон Чжон Су.

Напомним, принципиальная договоренность об участии северокорейских спортсменов на Играх-2018 была достигнута 9 января. Соревнования пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.