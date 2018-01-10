Корея готова обсудить участие КНДР в Олимпиаде на этой неделе

Корейская сторона готова обсудить вопросы, касающиеся участия КНДР в зимней Олимпиаде в Пхенчхане уже на текущей неделе, организовав рабочие переговоры. Об этом на брифинге в Сеуле сообщил представитель министерства объединения Пэк Тхэ Хен.

Он также отметил, что на будущей неделе Сеул планирует сформировать рабочую группу из представителей правительственных учреждений для подготовки к участию КНДР в Играх. В частности, им предстоит выяснить, не нарушит ли финансовая поддержка участия Пхеньяна в Олимпиаде санкционный режим в отношении КНДР.

- Мы предложили Северу начать диалог по этой проблеме как можно скорее, возможно уже на текущей неделе, - цитирует ТАСС Пэк Тхэ Хен. - Нарушение санкционного режима? Данный вопрос будет решаться совместно с комитетом ООН по санкциям и правительством США.

Напомним, вчера в корейском МИД заявили о возможности временного смягчения санкций, чтобы официальные лица КНДР могли посетить Олимпийские игры. Первый раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР прошел 9 января.