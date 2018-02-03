Комиссия МОК рассмотрит возможность допуска до Олимпиады 13 атлетов и 2 тренеров

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотрит возможность допуска до Олимпиады-2018 в Пхенчхане 13 российских спортсменов и двух тренеров, информирует "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу МОК.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в четверг объявил, что полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи. Санкции с этих атлетов сняты, их результаты, показанные на Олимпиаде-2014, восстановлены. Олимпийский комитет России попросил МОК прислать приглашения на Игры-2018 на 15 представителей делегации.

– Речь идет о пятнадцати представителях России – 13 спортсменах и двух тренерах, – отметили в пресс-службе МОК.

Как заявил ранее первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков, речь идет о следующих спортсменах: Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова (все – скелетон), Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все – лыжные гонки), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов (все – конькобежный спорт), Татьяна Иванова (санный спорт).