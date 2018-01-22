Комиссия МОК продолжает работу в Москве

Представители Международного олимпийского комитета (МОК) продолжают рабочую встречу с руководителями Олимпийского комитета России во главе с президентом Александром Жуковым.

Двое сотрудников МОК – спортивный директор Кит МакКоннелл и заместитель генерального директора Пере Миро – приехали в Москву, чтобы обсудить с российской стороной вопрос участия нашей команды в Играх-2018 в корейском Пхенчхане. Предметами дискуссии станут список спортсменов, которые выступят на Играх в качестве "олимпийских атлетов из России", регламент поведения наших спортсменов и персонала и другие моменты.

Отметим, что председатель комиссии МОК по допуску Валери Фурнерон в Москву не приехала. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

МОК снова не пускает наших в Пхенчхан. Кого на этот раз?