Колобков обсудил с руководителями спортивных федераций ход подготовки к Играм-2018

Министр спорта РФ Павел Колобков провел рабочую встречу с руководителями федераций, посвященную подготовке к зимним Олимпийским игр 2018 года в Пхенчхане, информирует пресс-служба ведомства. Во встрече приняли участие президент Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Дмитрий Дубровский, глава Федерации бобслея Александр Зубков и руководитель Федерации керлинга Дмитрий Свищев.

Главы федераций рассказали о ходе подготовки сборных к Олимпиаде и задачах, поставленных перед тренерами и спортсменами.