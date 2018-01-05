КНДР согласна провести переговоры по участию страны в Олимпиаде-2018

Власти КНДР согласились провести переговоры с Кореей по поводу участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде-2018. Как сообщает NBC, переговоры пройдут в демилитаризованной зоне 9 января. Пока не определен состав участников переговоров.

Отметим, что КНДР и Корея не проводили официальных переговоров по какому-либо поводу с декабря 2015 года – после роста напряженности в регионе.

Ранее власти КНДР изъявляли желание участвовать в Играх в Пхенчхане, хотя некоторые представители США, например, были против этого.