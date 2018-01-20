КНДР и Корея выступят под единым флагом только в женском хоккее

Объединенная команда КНДР и Кореи выступит на Олимпиаде в Пхенчхане только в женском хоккейном турнире, сообщает пресс-служба МОК. В субботу состоялось совещание представителей стран, оргкомитета "Пхенчхан-2018" и МОК. На нем было приняо решение по квотам для 22 спортсменов Северной Кореи на Играх-2018.

Ранее сообщалось, что Кореи могут выставить объединенные команды и в бобслее, однако эта идея не была воплощена.

Напомним, что КНДР и Корея пройдут на церемонии открытия под объединенным флагом.

Женская хоккейная сборная будет выступать под аббревиатурой COR и объединенным флагом. Вместо гимна в ее честь будет исполняться народная корейская песня "Ариран".