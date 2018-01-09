16:09 9 января | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

КНДР и Корея сблизили позиции по совместному выходу на открытии Олимпиады


КНДР и Корея добились подвижек по вопросу совместного прохода делегаций на церемониях открытия и закрытия Олимпиады-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление южнокорейской стороны. Отмечается, что стороны нашли взаимопонимание по данному вопросу и продолжат его обсуждение в ходе предстоящих раундов двусторонних переговоров.

Первый раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР состоялся во вторник в приграничном пункте Пханмунджом.

Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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http://tass.ru/sport/4862117

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