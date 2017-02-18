КНДР готова поехать на Олимпиаду в Корею

Сборная КНДР готова принять участие в Олимпиаде-2018 в Корее, сообщает kydonews.jp со ссылкой на представителя МОК от Пхеньяна. В эти дни северокорейская делегация из семи спортсменов принимает участие в зимних Азиатских играх в японском Саппоро. Правительство Японии позволило северокорейским спортсменам въехать на свою территорию для участия в соревнованиях в порядке исключения, поскольку из-за ракетных и ядерных испытаний Токио ввел санкции против Пхеньяна, в том числе запрещающий въезд в страну.

Между КНДР и Республикой Корея нет дипломатических отношений после разделения страны в 1945 году. В 1988 году северокорейские спортсмены не приехали на Олимпиаду в Сеуле.