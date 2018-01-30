Кирилл Капризов: "У меня упал груз с плеч, ведь долго не мог забить"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов после победы над Белоруссией (3:0) в товарищеском матче признался, что получил удовольствие от игры в одном звене с Вадимом Шипачевым и Никитой Гусевым. Также форвард не стал скрывать радости от своих голов.
– Помогают заброшенные шайбы в плане уверенности?
– Конечно. Главное, что команда хорошо сыграла. Правда, можно было и больше шайб забросить. Но где-то не повезло.
– Не сильно вас загрузили белорусы, которые нанесли четыре броска по воротам за два периода?
– Это здорово. Значит, хорошо сыграли в обороне. Вася Кошечкин где-то подтащил. Но у соперника были моменты, чтобы забить.
– У вас упал груз оттого, что долго не могли забить?
– Надеюсь. Стало полегче.
– Насколько трудно вписываться в тройку виртуозов: Шипачев – Гусев?
– Я получил сегодня удовольствие от игры. Надеюсь, они тоже. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
- Сборная России (Хоккей)
- Василий Кошечкин
- Сборная Белоруссии (Хоккей)
- Никита Гусев
- Вадим Шипачев
- Кирилл Капризов