Кирилл Капризов: "У меня упал груз с плеч, ведь долго не мог забить"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов после победы над Белоруссией (3:0) в товарищеском матче признался, что получил удовольствие от игры в одном звене с Вадимом Шипачевым и Никитой Гусевым. Также форвард не стал скрывать радости от своих голов.

– Помогают заброшенные шайбы в плане уверенности?

– Конечно. Главное, что команда хорошо сыграла. Правда, можно было и больше шайб забросить. Но где-то не повезло.

– Не сильно вас загрузили белорусы, которые нанесли четыре броска по воротам за два периода?

– Это здорово. Значит, хорошо сыграли в обороне. Вася Кошечкин где-то подтащил. Но у соперника были моменты, чтобы забить.

– У вас упал груз оттого, что долго не могли забить?

– Надеюсь. Стало полегче.

– Насколько трудно вписываться в тройку виртуозов: Шипачев – Гусев?

– Я получил сегодня удовольствие от игры. Надеюсь, они тоже. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)