Кирилл Капризов: "У меня не было ощущения, что белорусы поддавались"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов после победы над Белоруссией (3:0) в товарищеском матче отметил, что ему всегда хочется забрасывать много шайб. Также хоккеист не был удивлен большому количеству болельщиков на трибунах.

– У вас в звене периодически появлялся Мозякин. Как с ним сыгрывались?

– У нас в команде все хоккеисты хорошие, поэтому без разницы, с кем играть. Со всеми приятно выходить на площадку. Получаю от этого удовольствие.

– У вас есть объяснение тому, что иногда шайба не идет в ворота, а иногда все залетает?

– Я не знаю. Мне всегда хочется забивать и чтобы команда выигрывал

– Удивило ли, что на матче был практически полный стадион?

– Мы не удивились, потому что всегда, когда мы играли в этом дворце, собиралась полная арена.

– Не было ощущения, что соперник вам поддавался?

– Нет. У них хорошая команда. Молодцы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)