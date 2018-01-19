Карл Столлери: "Хотелось бы сыграть с Россией в финале Олимпиады-2018"

Защитник рижского "Динамо" и сборной Канады Карл Столлери отметил, что Россия – фаворит Олимпийских игр-2018. Хоккеист также добавил, что хотел бы встретиться с россиянами в финале.
– Никогда даже не думал, что смогу сыграть на Олимпиаде за сборную Канады, – сказал Столлери. – Но приехал в КХЛ, сыграл пару турниров за сборную и понял, что это возможно. Конечно, я мечтал об этом в детстве. Но со временем все больше понимал, что это из разряда фантастики. Однако же – я буду в Пхенчхане с кленовым листом на груди. Невероятно.
Россия, конечно, фаворит, если посмотреть на их состав. Но это так или иначе будет очень ровный турнир. Должен быть отличный хоккей.
Конечно, хотелось бы сыграть с Россией в финале Олимпийских игр. Это ведь историческое противостояние. Но до финала будет крайне трудно дойти. И если удастся – без разницы с кем там играть. (Игорь ЕРОНКО)
Напомним, что соперниками сборной Канады по группе А на Олимпийских играх-2018 стали Чехия, Швейцария и Корея.
- Динамо Рига
- Сборная России (Хоккей)
- Сборная Чехии (Хоккей)
- Сборная Канады (Хоккей)
- Сборная Швейцарии (Хоккей)
- Сборная Кореи (Хоккей)
- Карл Столлери
hrenobl68
Конечно, такой финал-Россия_Канада, был бы апофеозом олимпийского турнира, игра покажет. Главное, чтобы мы были в финале, а кто будет против нас там играть уже без разницы.
19:21