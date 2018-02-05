Канадские атлеты на Олимпиаде-2018 будут петь гендерно-нейтральный гимн

Канадские спортсмены на Олимпиаде-2018 будут петь видоизмененный вариант гимна, сообщает Inside the Games. Версия гимна на английском языке ранее содержала слова "Патриотизм - удел твоих сыновей", но в 2016 году парламент страны одобрил изменение слов на "Патриотизм - наш удел".

Изначально предложение по изменению гимна было выдвинуто в 2010 году, но тогда было отклонено.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.