21:06 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Канадские атлеты на Олимпиаде-2018 будут петь гендерно-нейтральный гимн

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Канадские спортсмены на Олимпиаде-2018 будут петь видоизмененный вариант гимна, сообщает Inside the Games. Версия гимна на английском языке ранее содержала слова "Патриотизм - удел твоих сыновей", но в 2016 году парламент страны одобрил изменение слов на "Патриотизм - наш удел". 

Изначально предложение по изменению гимна было выдвинуто в 2010 году, но тогда было отклонено. 

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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PvsZ

Чем больше я смотрю на современный мир, тем более привлекательной мне кажется Германия второй половины 30-х.

22:22

Al Rains

А про носки Трюдо забыли вставить...))

21:48