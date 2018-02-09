Канадская газета - об инциденте в Пхенчхане: "Это русские должны извиняться"

Выходящая в Торонто газета Globe and Mail опубликовала на своем сайте колонку, посвященную утреннему инциденту между канадскими и российскими делегациями. В материале под заголовком "Это русские должны извиняться" журналисты назвали естественным негативное отношение члена сборной Канады к россиянам.

"Неопознанный представитель канадской олимпийской сборной, возможно, тренер, хотя никто не уверен, мог сказать некоторые недружелюбные вещи о допинге своему российскому коллеге в столовой на зимних Играх.

Делегация нашей страны принесла извинения, которые были совершенно ненужными. Гнев – это правильный человеческий отклик на тот фарс, который Международный олимпийский комитет и Россия вместе совершают в Пхенчхане.

Спортсмены тратят годы, готовясь к своему выступлению на олимпийской сцене. Они вправе злиться на обманщиков и не должны чувствовать себя виноватыми, прямо выражая свою позицию", – говорится в колонке среди прочего.