Канадская газета - об инциденте в Пхенчхане: "Это русские должны извиняться"

Выходящая в Торонто газета Globe and Mail опубликовала на своем сайте колонку, посвященную утреннему инциденту между канадскими и российскими делегациями. В материале под заголовком "Это русские должны извиняться" журналисты назвали естественным негативное отношение члена сборной Канады к россиянам.
"Неопознанный представитель канадской олимпийской сборной, возможно, тренер, хотя никто не уверен, мог сказать некоторые недружелюбные вещи о допинге своему российскому коллеге в столовой на зимних Играх.
Делегация нашей страны принесла извинения, которые были совершенно ненужными. Гнев – это правильный человеческий отклик на тот фарс, который Международный олимпийский комитет и Россия вместе совершают в Пхенчхане.
Спортсмены тратят годы, готовясь к своему выступлению на олимпийской сцене. Они вправе злиться на обманщиков и не должны чувствовать себя виноватыми, прямо выражая свою позицию", – говорится в колонке среди прочего.
Lennon
Канада?! А что это за страна?! Не слышал о такой?
10:04
GerychZ ✯
Очередной мойщик польских унитазов с креативным никнеймом рассказал нам, где место России в этом мире..))
05:32
diolym
О, эти Интернет-метельщики с битами! Сила!
05:18
drJekil
Скучно канадцам без хоккея)) Половина телеаудитории, наверное, сразу отвалилась от этой Олимпиады. Вот и истерят, да скандалами внимание привлекают. На НХЛ-то гневаться как-то не по статусу, да?
05:18
RedBaron
Русское телевидение просто заливается о том какой авторитет в мире у России и Путина лично. О том как все просто мечтают пожать руку Путину. Человек года! Самый влиятельный политик! и так далее. Лажа!!! Вот оно место России в мире и личное место Путина. Без флага, без гимна, без спортсменов-лидеров. Вот и весь дутый русским телевизором авторитет. Пфууууууу. И нет ни чего. И не было. Кто нибудь может себе представить США на месте России? Вот то то же!
05:17
PLUT-IN
Если тупое государство не в курсе как надо защищать интересы людей то подскажу, пара "болельщиков" с битами должны отметелить двух-трех канадских "специалистов" и те мигом заткнут рты до конца олимпиады. Других методов нет и никогда не было, а "мягкая сила" когда Путин стоит в стороне, а наших оскорбляют это трусость.
05:01
garrye95
Никто ничего не знает, но русские априори виноваты. Все без исключения. Им нимбы, интересно, не жмут?
03:54