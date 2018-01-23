Как Шипулину, Устюгову, Ану и другим российским суперзвездам попасть на Олимпиаду. Объясняет спортивный юрист

Спортивный юрист Михаил Прокопец объяснил, как ведущим звездам сборной России добиться разрешения выступить на Олимпиаде в Корее-2018. Ранее стало известно, что в списке тех, кому МОК отказал в приглашении на Игры-2018, многие звездные участники Олимпиады в Сочи во главе с шестикратным олимпийским чемпионом по шорт-треку Виктором Аном, олимпийским чемпионом по биатлону Антоном Шипулиным и двукратным чемпионом мира по лыжам Сергеем Устюговым.
– Нужно обращаться Ad hoc CAS, которая будет работать на Играх-2018, – отметил Прокопец. – Когда такая ситуация складывается, и вы подаете апелляцию за 10 и меньше дней до церемонии открытия, то дело рассматривается за 1-2 дня. Так были рассмотрены некоторые дела в Рио-2016, среди которых была апелляция, например, пловчихи Юлии Ефимовой. Поэтому шансы у зимних спортсменов, конечно, есть. И нужно обжаловать эти решения. Как правило, такие дела рассматриваются в течение 1-2 дней. (Андрей СИЗЯКИН)
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Бомбардир Нации
Просто так НИКТО НИКОГО банить не будет, народ, ну вы же не глупые... Сами все должны понимать. Прецедент был? Был. Поймали на допинге? Да. Доказательства есть? Да. А дальше идет самое главное. Никто вам не поверит, что столько положительных проб было без согласия высшего руководства. А высшее руководство никогда вам, простым людям не сознается. Помните какая ситуация была накануне ОИ-14 и что после этого последовало? Крым стал нашим, не забыли? Тогда нужна была Победа России ЛЮБЫМ путем. Заняли первое место нечестным путем на ОИ-14 и не сознаетесь? Платите! Все по делу.
17:23
Majestik
Покаяться во всех смертных грехах и принять корейское гражданство
14:46
kolos249
Есть ещё один способ попасть на ОИ-2018. В чьём-нибудь чемодане...
14:38
Babur
Единственный способ, как попасть - это прокопать глубоководный канал между Мексикой и Гренландией. В ближайшие 1-2 дня.
14:36
usuns
самое забавное, сегодня в новостях по зомбоящику показывали как шорт-трекист с армянской фамилией получал комплект олимпийской формы))) говорил как она ему нравится))) не удивлюсь, если калобарантов, из тех кто поедет в корею, будут отстранять прямо перед стартом))) а если наши хоккей выиграют - их лишат наград прямо перед церемонией награждения)))
14:24
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
"как попасть"??? Вот простейший путь, хоть я и не ""ЮРИСТ"::::: Обиженки быстренько принимают гражданство "условных" Гондураса==Мозамбика==Ватикана ииииииииии -- вперёд!!! Под флагами НОВОЙ родины!!!!
14:22
Разбанен досрочно
он же вчера говорил, что "шансов никаких". ночью сон приснился?
14:13
Max2015
прекрасный спортивный юрист правда не объяснил, что перед Рио ситуация была совершенно другая - Ефимовой отказали в аккредитации в FINA, это можно было обжаловать, а тут надо жаловаться на то, что "почему мне не прислали приглашения от МОК"?
14:09
Cannavaro
как можно одно предложение на КОЛ написать?))))))
14:02
tryam
толку то если МОК сказал что он решает и ему никакие CAS не указ
13:33