Как Шипулину, Устюгову, Ану и другим российским суперзвездам попасть на Олимпиаду. Объясняет спортивный юрист

Спортивный юрист Михаил Прокопец объяснил, как ведущим звездам сборной России добиться разрешения выступить на Олимпиаде в Корее-2018. Ранее стало известно, что в списке тех, кому МОК отказал в приглашении на Игры-2018, многие звездные участники Олимпиады в Сочи во главе с шестикратным олимпийским чемпионом по шорт-треку Виктором Аном, олимпийским чемпионом по биатлону Антоном Шипулиным и двукратным чемпионом мира по лыжам Сергеем Устюговым.

– Нужно обращаться Ad hoc CAS, которая будет работать на Играх-2018, – отметил Прокопец. – Когда такая ситуация складывается, и вы подаете апелляцию за 10 и меньше дней до церемонии открытия, то дело рассматривается за 1-2 дня. Так были рассмотрены некоторые дела в Рио-2016, среди которых была апелляция, например, пловчихи Юлии Ефимовой. Поэтому шансы у зимних спортсменов, конечно, есть. И нужно обжаловать эти решения. Как правило, такие дела рассматриваются в течение 1-2 дней. (Андрей СИЗЯКИН)

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