Как Шипулину попасть на Олимпиаду. Отвечает юрист

Юрист Михаил Прокопец считает, что российские спортсмены, не получившие приглашения на Олимпиаду-2018, должны отстаивать свои права на выступление в Играх в судебных инстанциях. По его словам, Антон Шипулин поступил правильно, направив официальное письмо в МОК.

– Была общественная дискуссия насчет того, можно ли обжаловать то, чего нет, – сказал Прокопец "СЭ". – Ведь решения МОК, по сути, нет, а есть только факт невыдачи приглашений на Олимпиаду ряду российских спортсменов. Есть практика, в том числе Спортивного арбитражного суда, когда люди в случае отсутствия решения создают его сами.

Шипулин поступил правильно, попросив разъяснений. Если ему скажут, что он недопущен, то он сможет подать апелляцию. В своем письме он может написать, что если до такого-то числа не будет ответа, то решение можно будет считать отрицательным. Такой подход имеет перспективы.

Это же касается и ad hoc (CAS ad hoc Division – временный офис для оперативного решения возможных споров на Олимпиаде. – Прим. "СЭ"). Многие говорят, что это 10 дней до начала Олимпиады. Однако, направив соответствующее письмо, можно установить четкий срок.

Это мое мнение, я бы поступил так. Может, ознакомившись с документами, я бы решил по-другому. Но, исходя из информации в прессе, я вижу ситуацию такой. Смертельных процессуальных препятствий для защиты своих прав тут нет.