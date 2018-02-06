Извинится ли Томас Бах перед Россией? Отвечает пресс-секретарь МОК

Марк Адамс, пресс-секретарь МОК, подвел итоги сессии организации. На пресс-конференции корреспондент "СЭ" также задал вопрос о заседании ad hoc панели CAS, которое состоится в среду.
– 32 чистых российских атлета обратились в КАС, чтобы принять участие в этих Играх. Какой будет реакция МОК, если иск будет удовлетворен? Извинится ли Томас Бах?
– АС может принять как одно решение, так и другое. Наверное, мой ответ вас не удивит, но я не хочу рассуждать в сослагательном наклонении. Нужно понять, какое решение будет принято. Не могу комментировать это сейчас, пока ничего не ясно.
- А вы боитесь решения CAS?
- Не боимся. Мы уверены в своей позиции. Госпожа Фурнерон подготовила подробный и полный доклад, где все разъяснено. Это колоссальная и кропотливая работа. Поэтому мы уверены в своей позиции. По-настоящему чистые атлеты из России получили приглашение. Решения CAS ждем спокойно. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
mobile_actor
Работники российских спортСМИ совсем совесть потеряли: допинг-система под предводительством высших государственных спортчиновников существует в России, а извиняться должен Бах?!!! А, вот, потребовать извинений перед спортсменами и болельщиками от Мутко вы способны, позорники?
21:53
МиГ66
МОК - это Монопольный олимпийский комитет. На него нужно натравить ФАС. А Россия если что может проводить Уральские игры, Урал чем не гора.
21:48
SG Stasilio
Щас спою ///// Надеюсь хоккеисты выграют золото и Ковальчук на весь мир проикричит как Евсеев ///// О, да! Это была бы самая сочная, спелая, самая сладкая вишенка на торте )))
21:42
AlCapone
Видали мы эти подробные отчеты: "Нам достоверно известно", "Не вызывает сомнений", "Из анонимных, но кристально честных источников". Начитались, хватит
19:37
dok~73
И не стыдно этому баху с харей-то ? Норвежских астматиков до хюа, канадцы - половина на стероидах, а он - гнобит только Россию. Эх, жалко нет кукурузника - он бы всем показал Кузькину мать !!!
18:22
хулинада
Нам надо превратить эту конченную олимпиаду в фарс. Всем понятно, что ВСЕ жрут допинг. ВСЕ карл и все про это знают. Только одним мона, а другим не нуна... Вопрос - ПОЧЕМУ. Вот когда общественность получит ответ на этот вопрос, может тогда и все встанет на свои места. Да и гнать с рук. постов всех конченных англосаксов.
16:49
Drek
На МОК надо забивать и устраивать СВОИ игры в интересах спорта, а не группы зарвавшихся политиканов. Спорт вне политики . Противно читать о том , что ОКР надеется, что пацаны из МОК к концу игр восстановят их в правах..А на хрена им такие права??? Какой смысл, пройтись перед кучкой орангутангов со своим флагом?? Кубки мира по хоккею гораздо интересней и престижней нынешних олимпиад.Вот откуда надо брать примеры.Устраивать топовые турниры для лучших спортсменов мира, вот там и будет и престиж и бизнес. ОИ себя изжили, а первый кирпич из этого сооружения вынули пиндосы в 1980-ом году, байкотировав игры в Москве.Именно тогда МОК, вместо дисквалификации на несколько игр США, устроил игрища 1984 году в Калифорнии.
16:33
Slim Taller
Так уже извинились.Так и сказали:"Извините,но в наших соревнованиях мошенники участвовать не будут". И пинком под зад.
16:27
miker65
kim-1965, Шарапову с ее публичным и мгновенным признанием в употреблении допинга следует в книгу рекордов Гиннеса поместить как...единственного на весь мир и за всю историю спорта честного допингера. Единственного из тысячи официально пойманных допингеров. Эти остальные 999 официальных допингеров либо мгновенно теряют дар речи, превращаясь в немых пожизненно существ, либо с нии происходит весьма любопытная метаморыфоза. Они превращаются в писателей жанра фэнтази. Джоан Роулинг отдыхает с ее потным Гарри.
16:25
miker65
usuns, объясни, пожалуйста, а чего тут будет такого удивительного в олимпийской победе наших хоккеистов- безоговорочных фаворитов по всем опросам и по всем букмекерским конторам?
16:15
kim-1965
Бах может взять пример с нынешней России, которая никогда не извиняется. Извинения перед своими спортсменами - это другое, это, скорее, пиар наших высокопоставленных чиновников. Кстати, кто-то из попавшихся на допинге наших спортсменов, извинился, кроме Шараповой? Вот то-то.
15:04
при счете 0:4 судья сломал игру
угу..."давай извинимся перед милейшим парнем, костей сапрыкиным..." (с) :)))
14:30
usuns
Надеюсь хоккеисты выграют золото и Ковальчук на весь мир проикричит как Евсеев>>>>> а я бы хотел, чтобы они выиграли - спели гимн - бросили медали на лед - плюнули на них - и уехали домой! они же все говорят, неважно что без флага - и так все знают кто мы! так вот бросьте медали в рожу баху - ведь все и так будут знать, кто чемпион) или все-таки дело в самих медальках, чтобы повесить их рядом с другими?) хотя им изначально цена 5 копеек из-за отсутствия нхловцев! если честно, очень жду какой-то "выходки" именно от хоккеистов - им по большому счету плевать на ОИ - бабло рубят в кхл и нхл - именно там настоящий хоккей! как бы наши чинуши щас не радовались и не хвалились своими "успехами" - главная стратегическая ошибка была допущена именно с хоккеем! бах доверчивому жукову в уши чего-то наплел - наши потекли сразу, кхл дала согласие, трансляции оплатили - а они после это фигакс - выкатили список с шипулиным, аном..... а ответить то уже и нечем было...
14:03
WADA
Я узнал, что у меня Есть огpомная семья - И тpопинка, и лесок, В поле каждый колосок! Речка, небо голубое - Это все мое, pодное! Это Родина моя! Всех люблю на свете я! Вот скажи мне, немец, в чём сила! Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней! ... Нет, не стал, потому что правды за тобой нету! А тот, кого обманул, за ним правда!
13:37
fireman32
Скажем "гоп",как перепрыгнем.
13:24
kolos249
Пока что извиняются только российские чиновники. Жуков, Тарпищев... Наверняка этот список извиненцев скоро расширится.
13:24
Щас спою
Надеюсь хоккеисты выграют золото и Ковальчук на весь мир проикричит как Евсеев
13:22
ЛокоМотив
на кол его
13:15
Пови
Да на кол его вместе с его извинениями!
13:01
shur
Никогда он не извинится. Вершитель судеб.
13:00