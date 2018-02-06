Извинится ли Томас Бах перед Россией? Отвечает пресс-секретарь МОК

Марк Адамс, пресс-секретарь МОК, подвел итоги сессии организации. На пресс-конференции корреспондент "СЭ" также задал вопрос о заседании ad hoc панели CAS, которое состоится в среду.

– 32 чистых российских атлета обратились в КАС, чтобы принять участие в этих Играх. Какой будет реакция МОК, если иск будет удовлетворен? Извинится ли Томас Бах?

– АС может принять как одно решение, так и другое. Наверное, мой ответ вас не удивит, но я не хочу рассуждать в сослагательном наклонении. Нужно понять, какое решение будет принято. Не могу комментировать это сейчас, пока ничего не ясно.

- А вы боитесь решения CAS?

- Не боимся. Мы уверены в своей позиции. Госпожа Фурнерон подготовила подробный и полный доклад, где все разъяснено. Это колоссальная и кропотливая работа. Поэтому мы уверены в своей позиции. По-настоящему чистые атлеты из России получили приглашение. Решения CAS ждем спокойно. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)