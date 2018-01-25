"Известия": на Олимпиаду-2018 могут не пустить всех российских участников Игр в Сочи

Международный олимпийский комитет (МОК) может сократить команду российских спортсменов по итогам проверки, которая была проведена 23 января независимой комиссией МОК под руководством Валери Фурнейрон.

Как сообщают "Известия", итоги тестов рассмотрит специальная комиссия, а окончательный состав российской делегации на Олимпиаду-2018 объявят до 28 января.

По информации источника, из списка могут вычеркнуть спортсменов, которые принимали участие в Играх-2014: сноубродисты Вик Уайлд, Николай Олюнин и Алена Заварзина, фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, лыжник Илья Черноусов, шорт-трекисты Семен Елистратов и Руслан Захаров, конькобежцы Ольга Граф, Юлия Скокова и Екатерина Шихова, фристайлист Александр Смышляев.

Напомним, ранее стало известно, чтодо участия в Олимпийских играх-2018 были недопущены шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов.

Спортсмены хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Дениса Освальда, но все равно не получили приглашение на Игры.

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