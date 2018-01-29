"Известия": более 500 спортсменов могут принять участие в соревнованиях в Сочи вместо Олимпиады-2018

Российские спортсмены, которые не были допущены до участия в Олимпийских играх-2018, могут принять участие в альтернативном турнире в Сочи, где проходили прошлые зимние Игры. Представитель Министерстве спорта РФ в интервью "Известиям" рассказал, что первенство пройдет уже в ближайшее время. В этих соревнованиях смогут принять участие от 500 спортсменов. Кроме россиян пригласят и иностранных спортсменов, которые по разным причинам не получили олимпийские лицензии.
– Сочи готов к проведению соревнований самого высокого международного уровня, – отметил собеседник. – Все объекты, которые были использованы на Олимпиаде 2014 года, находятся в отличном состоянии и готовы принять атлетов хоть завтра. Поэтому большинство соревнований для тех, кого МОК не пустил в Пхенчхан, состоятся именно в Сочи.
Дополнительная информация
https://iz.ru/700718/sevastian-terletckii/vmesto-pkhenchkhana-v-sochi
EstStar
вот это правильно , у вада и их подобных от таких новостей очень хорошо подгорать будет.
09:01
D102D
Чем чаще будет звучать слово альтернативный, тем меньше шансов увидеть Российский флаг на закрытии Олимпиады.
05:36
D102D
Игры безрассудства.
05:34
MarkThess
А бабки на проведение с пенсионеров срежете?
02:20
За Россию без допинга!
Я представляю, какой там будет "допинг-контроль". Офицерам ВАДА туда без предупреждения нагрянуть - улов будет массовый:)
01:14
Beard
Я уже и название придумал:"Мельдониевы игры - 2"
01:01