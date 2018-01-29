"Известия": более 500 спортсменов могут принять участие в соревнованиях в Сочи вместо Олимпиады-2018

Российские спортсмены, которые не были допущены до участия в Олимпийских играх-2018, могут принять участие в альтернативном турнире в Сочи, где проходили прошлые зимние Игры. Представитель Министерстве спорта РФ в интервью "Известиям" рассказал, что первенство пройдет уже в ближайшее время. В этих соревнованиях смогут принять участие от 500 спортсменов. Кроме россиян пригласят и иностранных спортсменов, которые по разным причинам не получили олимпийские лицензии.

– Сочи готов к проведению соревнований самого высокого международного уровня, – отметил собеседник. – Все объекты, которые были использованы на Олимпиаде 2014 года, находятся в отличном состоянии и готовы принять атлетов хоть завтра. Поэтому большинство соревнований для тех, кого МОК не пустил в Пхенчхан, состоятся именно в Сочи.