00:22 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

"Известия": более 500 спортсменов могут принять участие в соревнованиях в Сочи вместо Олимпиады-2018

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Российские спортсмены, которые не были допущены до участия в Олимпийских играх-2018, могут принять участие в альтернативном турнире в Сочи, где проходили прошлые зимние Игры. Представитель Министерстве спорта РФ в интервью "Известиям" рассказал, что первенство пройдет уже в ближайшее время. В этих соревнованиях смогут принять участие от 500 спортсменов. Кроме россиян пригласят и иностранных спортсменов, которые по разным причинам не получили олимпийские лицензии.

– Сочи готов к проведению соревнований самого высокого международного уровня, – отметил собеседник. – Все объекты, которые были использованы на Олимпиаде 2014 года, находятся в отличном состоянии и готовы принять атлетов хоть завтра. Поэтому большинство соревнований для тех, кого МОК не пустил в Пхенчхан, состоятся именно в Сочи.

Дополнительная информация

https://iz.ru/700718/sevastian-terletckii/vmesto-pkhenchkhana-v-sochi

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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EstStar

вот это правильно , у вада и их подобных от таких новостей очень хорошо подгорать будет.

09:01

D102D

Чем чаще будет звучать слово альтернативный, тем меньше шансов увидеть Российский флаг на закрытии Олимпиады.

05:36

D102D

Игры безрассудства.

05:34

MarkThess

А бабки на проведение с пенсионеров срежете?

02:20

За Россию без допинга!

Я представляю, какой там будет "допинг-контроль". Офицерам ВАДА туда без предупреждения нагрянуть - улов будет массовый:)

01:14

Beard

Я уже и название придумал:"Мельдониевы игры - 2"

01:01