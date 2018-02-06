Избраны новые члены в комиссию МОК по этике

В Пхенчхане был сформирован новый состав комиссии по этике МОК. В нее вошли два новых члена - вице-председатель комиссии спортсменов МОК Данка Бартекова из Словакии, а также Овита Рапилла из Папуа-Новой Гвинеи. Первая будет входить в комиссию ближайшие два с половиной года, до Олимпиады-2020, а вторая - на четыре года.

Бельгиец Пьер-Оливье Беккерс избран на новый четырехлетний срок. Главой комиссии остался бывший генсек ООН Пан Ги Мун.