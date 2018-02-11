Из-за непогоды на Олимпиаде-2018 частично приостановлена работа автобусов-шаттлов

Организаторы Олимпиады 2018 года в Пхенчхане приняли решение приостановить работу автобусов-шаттлов на некоторых маршрутах, сообщает "Р-Спорт". Такое решение принято в связи с погодными условиями в столице зимних Игр - во второй половине дня начался сильный ветер и вьюга.

Отмечается, что были отменены шаттлы для журналистов от санно-бобслейной трассы до главного пресс-центра, а также от арены для сноуборда и фристайла до официальных олимпийских гостиниц. Движение по главным маршрутам продолжается.

Ранее появилась информация о том, что из-за ветра было принято решение перенести на 15 февраля соревнования в скоростном спуске.