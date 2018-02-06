История, рассказанная Бахом. Она вызывает смех

Во время проходящей в Пхенчхане 132-й сессии МОК глава организации Томас Бах рассказал историю, которая, по его мнению, должна была тронуть души и доказать его правоту. Перед этим экс-глава ВАДА канадец Ричард Паунд раскритиковал позицию олимпийского комитета по допинговому кризису, заявив, что организация подвела всех чистых спортсменов.
Бах поведал, что во время визита в Олимпийскую деревню повстречал атлета из Канады. Тот, по словам немца, стал рьяно жать руку президенту МОК и сказал: "Спасибо, спасибо вам за все то, что вы делаете для чистых спортсменов!"
Стоит напомнить, что МОК не выписал приглашения на Игры-2018 десяткам чистых спортсменов из России. (Дмитрий СИМОНОВ)
Ричард Паунд: "Большая часть мира считает, что МОК подвел чистых спортсменов" //
Какие еще гадости МОК сделает для России? Заседание LIVE
Tribunal Z
Баха когда нибудь Бахнут, допрыгается
10:20
blolge
Пусть в Россию приедет и пройдется по улицам... Я посмотрю, что ему скажут...
10:05
Gost
Ебабаха перепутал,это был не атлет из канады,а пиндос Родченков...
09:20
Yury1
Неужто Сэм Эдни прибежал ручкаться
08:24
кузя23
Томми - лучший друг ОКР_Так это Баха встретил?
08:23
alexvi
Повезло Баху, что его Воевода не встретил. Пожал бы не только руку:)))
07:45
Томми - лучший друг ОКР
Честные и "чистые" спортсмены -- за МОК!!!! Скажем "НЕТ" допингёрам, которые и CAS успели подкупить... Вот куда, оказывается, 15 лямов ушло...
07:38
_Металлург_
rus_deutsch... Ну почему стебался. Может теперь у него появился хоть какой-то шанс зацепиться за бронзу. Некоторый вон как переживают за облом с сочинскими медалями, а некоторые благодаря отстранению хотя бы на олимпиаду (именно с маленькой буквы) попали.
07:31
Опытный 63
Я плакалъ. Какой же он хороший!
07:29
Dymanomashina
А еще есть анекдот про Большое...Человеческое...Спасибо!!!!
07:22
rus_deutsch
канадец если и существовал в реале, так скорее всего стебался просто, а простак Бах всё за чистую монету... позиция МОК сейчас не устраивает никого - ни сторонников, ни противников России, ни допингеров, ни борцов с ними, а самое главное - мегаспонсоров, вложенное бабло которых будет окупаться куда слабее на фоне скандалов...
07:16
saber1
А может ещё какие-нибудь детишки на него как на Ленина залезли?? И слезно благодарили за открывшиеся для них перспективы...
07:11
SportsMan
Времена абсолютно чистых спортсменов остались в 20-х годах прошлого столетия ))) А сейчас уровень лицемерия зашкаливает )
06:47
garrye95
А звали того канадского хлопца Мыкола Укропэнко)
06:02