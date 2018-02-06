История, рассказанная Бахом. Она вызывает смех

Во время проходящей в Пхенчхане 132-й сессии МОК глава организации Томас Бах рассказал историю, которая, по его мнению, должна была тронуть души и доказать его правоту. Перед этим экс-глава ВАДА канадец Ричард Паунд раскритиковал позицию олимпийского комитета по допинговому кризису, заявив, что организация подвела всех чистых спортсменов.

Бах поведал, что во время визита в Олимпийскую деревню повстречал атлета из Канады. Тот, по словам немца, стал рьяно жать руку президенту МОК и сказал: "Спасибо, спасибо вам за все то, что вы делаете для чистых спортсменов!"

Стоит напомнить, что МОК не выписал приглашения на Игры-2018 десяткам чистых спортсменов из России. (Дмитрий СИМОНОВ)

Ричард Паунд: "Большая часть мира считает, что МОК подвел чистых спортсменов" //

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