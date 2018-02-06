05:21 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

История, рассказанная Бахом. Она вызывает смех

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Во время проходящей в Пхенчхане 132-й сессии МОК глава организации Томас Бах рассказал историю, которая, по его мнению, должна была тронуть души и доказать его правоту. Перед этим экс-глава ВАДА канадец Ричард Паунд раскритиковал позицию олимпийского комитета по допинговому кризису, заявив, что организация подвела всех чистых спортсменов.

Бах поведал, что во время визита в Олимпийскую деревню повстречал атлета из Канады. Тот, по словам немца, стал рьяно жать руку президенту МОК и сказал: "Спасибо, спасибо вам за все то, что вы делаете для чистых спортсменов!"

Стоит напомнить, что МОК не выписал приглашения на Игры-2018 десяткам чистых спортсменов из России. (Дмитрий СИМОНОВ)

Ричард Паунд: "Большая часть мира считает, что МОК подвел чистых спортсменов"  //
Какие еще гадости МОК сделает для России? Заседание LIVE

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (14)
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Tribunal Z

Баха когда нибудь Бахнут, допрыгается

10:20

blolge

Пусть в Россию приедет и пройдется по улицам... Я посмотрю, что ему скажут...

10:05

Gost

Ебабаха перепутал,это был не атлет из канады,а пиндос Родченков...

09:20

Yury1

Неужто Сэм Эдни прибежал ручкаться

08:24

кузя23

Томми - лучший друг ОКР_Так это Баха встретил?

08:23

alexvi

Повезло Баху, что его Воевода не встретил. Пожал бы не только руку:)))

07:45

Томми - лучший друг ОКР

Честные и "чистые" спортсмены -- за МОК!!!! Скажем "НЕТ" допингёрам, которые и CAS успели подкупить... Вот куда, оказывается, 15 лямов ушло...

07:38

_Металлург_

rus_deutsch... Ну почему стебался. Может теперь у него появился хоть какой-то шанс зацепиться за бронзу. Некоторый вон как переживают за облом с сочинскими медалями, а некоторые благодаря отстранению хотя бы на олимпиаду (именно с маленькой буквы) попали.

07:31

Опытный 63

Я плакалъ. Какой же он хороший!

07:29

Dymanomashina

А еще есть анекдот про Большое...Человеческое...Спасибо!!!!

07:22

rus_deutsch

канадец если и существовал в реале, так скорее всего стебался просто, а простак Бах всё за чистую монету... позиция МОК сейчас не устраивает никого - ни сторонников, ни противников России, ни допингеров, ни борцов с ними, а самое главное - мегаспонсоров, вложенное бабло которых будет окупаться куда слабее на фоне скандалов...

07:16

saber1

А может ещё какие-нибудь детишки на него как на Ленина залезли?? И слезно благодарили за открывшиеся для них перспективы...

07:11

SportsMan

Времена абсолютно чистых спортсменов остались в 20-х годах прошлого столетия ))) А сейчас уровень лицемерия зашкаливает )

06:47

garrye95

А звали того канадского хлопца Мыкола Укропэнко)

06:02