15:06 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Источник: Россияне с допинговым прошлым еще могут выступить на Олимпиаде

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Российские спортсмены, не получившие приглашение на Олимпийские игры-2018 из-за наличия допинговой истории, могут выступить на соревнованиях в Пхенчхане, утверждает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Ожидается, что вечером 7 февраля будут поданы иски конькобежцев Дениса Юскова и Павла Кулижникова, биатлонистов Александра Логинова и Ирины Старых, а также шорт-трекистки Татьяны Бородулиной и прыгуна с трамплина Дмитрия Васильева в ad hoc CAS. 

Источник утверждает, что слова генерального секретаря Спортивного арбитража Мэтье Риба о том, что дела спортсменов будут рассмотрены после завершения соревнований в Корее, касались иска, который был подан в CAS ранее в Лозанне. В его ускоренном рассмотрении МОК ранее отказал.

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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https://rsport.ria.ru/winter2018/20180207/1132139563.html

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (13)
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Lars Berger

После сегодняшних слов биатлониста Арнда Пайффера считаю, что нашим нужно подавать протест на участие в Олимпиаде Дениз Херманн, имеющей допинговое прошлое. И что, что немка?!)

18:29

rusfed 2.0

Двух исков с одной и той же жалобой в одном суде не может быть. По Устюгову и Ко. поэтому и выжидали так долго, чтобы подать ad hoc

17:17

rusfed 2.0

inspire а как МОК может отказать если иск подан в САS? 17:10 _____________ Согласие МОК требуется для ускоренного рассмотрения иска судом (а точнее, истцу необходимо получить согласие ответчика).

17:14

inspire

Да здравствуют ОИ - 2018 без РФ ""ИСТОЧНИКУ"" хочется предложить афоризм Козьмы Пруткова ::: "Если у ТЕБЯ есть фонтан -- ЗАТКНИ его, дай отдохнуть и фонтану". =============== себе это скажи, а то запах твоей диареи уже посредством интернета начинаешь чувствовать

17:11

inspire

В его ускоренном рассмотрении МОК ранее отказал ============= а как МОК может отказать если иск подан в САS?

17:10

inspire

rusfed 2.0 Алексей Д., рад, что мозг тут обнаружился. Это один и тот же суд - и поэтому несколько исков с одним и тем же предметом иска исключены )) ================ может во втором случае иск подан с требованием рассмотреть в ускоренном порядке? тогда по логике первый должен быть отозван ...

17:09

Да здравствуют ОИ - 2018 без РФ

""ИСТОЧНИКУ"" хочется предложить афоризм Козьмы Пруткова ::: "Если у ТЕБЯ есть фонтан -- ЗАТКНИ его, дай отдохнуть и фонтану".

17:04

rusfed 2.0

Алексей Д., рад, что мозг тут обнаружился. Это один и тот же суд - и поэтому несколько исков с одним и тем же предметом иска исключены )) Поэтому я предполагаю, что предмет иска в этих исках разный. А если у тебя дополнений больше нет, то можно было и не вставать ))

16:50

Алексей Д.

rusfed 2.0----Пошевели мозгой-то! Все ведь на поверхности. ad hoc и ускоренное рассмотрение в кас, это разные вещи...

16:26

rusfed 2.0

Никакого компетентного объяснения, только сплетни друг у друга копипастят. Как "касались другого иска, поданного в CAS"? Их что, несколько по одному и тому же вопросу приглашения на Игры?

15:49

dv2205

верю в нашу победу над злом

15:45

zoolord

Очень хорошо молодцы! Главное чтобы КАС пробил его час нас не подвел.

15:38

miker65

В лес будут посланы наши допингеры в очередной раз! И поделом!

15:21