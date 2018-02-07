Источник: Россияне с допинговым прошлым еще могут выступить на Олимпиаде

Российские спортсмены, не получившие приглашение на Олимпийские игры-2018 из-за наличия допинговой истории, могут выступить на соревнованиях в Пхенчхане, утверждает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Ожидается, что вечером 7 февраля будут поданы иски конькобежцев Дениса Юскова и Павла Кулижникова, биатлонистов Александра Логинова и Ирины Старых, а также шорт-трекистки Татьяны Бородулиной и прыгуна с трамплина Дмитрия Васильева в ad hoc CAS.
Источник утверждает, что слова генерального секретаря Спортивного арбитража Мэтье Риба о том, что дела спортсменов будут рассмотрены после завершения соревнований в Корее, касались иска, который был подан в CAS ранее в Лозанне. В его ускоренном рассмотрении МОК ранее отказал.
Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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Дополнительная информация
- Татьяна Бородулина
- Дмитрий Васильев (прыжки с трамплина)
- Олимпиада
- Александр Логинов (биатлон)
- Ирина Старых
- Денис Юсков
- Павел Кулижников
Lars Berger
После сегодняшних слов биатлониста Арнда Пайффера считаю, что нашим нужно подавать протест на участие в Олимпиаде Дениз Херманн, имеющей допинговое прошлое. И что, что немка?!)
18:29
rusfed 2.0
Двух исков с одной и той же жалобой в одном суде не может быть. По Устюгову и Ко. поэтому и выжидали так долго, чтобы подать ad hoc
17:17
rusfed 2.0
inspire а как МОК может отказать если иск подан в САS? 17:10 _____________ Согласие МОК требуется для ускоренного рассмотрения иска судом (а точнее, истцу необходимо получить согласие ответчика).
17:14
inspire
Да здравствуют ОИ - 2018 без РФ ""ИСТОЧНИКУ"" хочется предложить афоризм Козьмы Пруткова ::: "Если у ТЕБЯ есть фонтан -- ЗАТКНИ его, дай отдохнуть и фонтану". =============== себе это скажи, а то запах твоей диареи уже посредством интернета начинаешь чувствовать
17:11
inspire
В его ускоренном рассмотрении МОК ранее отказал ============= а как МОК может отказать если иск подан в САS?
17:10
inspire
rusfed 2.0 Алексей Д., рад, что мозг тут обнаружился. Это один и тот же суд - и поэтому несколько исков с одним и тем же предметом иска исключены )) ================ может во втором случае иск подан с требованием рассмотреть в ускоренном порядке? тогда по логике первый должен быть отозван ...
17:09
Да здравствуют ОИ - 2018 без РФ
""ИСТОЧНИКУ"" хочется предложить афоризм Козьмы Пруткова ::: "Если у ТЕБЯ есть фонтан -- ЗАТКНИ его, дай отдохнуть и фонтану".
17:04
rusfed 2.0
Алексей Д., рад, что мозг тут обнаружился. Это один и тот же суд - и поэтому несколько исков с одним и тем же предметом иска исключены )) Поэтому я предполагаю, что предмет иска в этих исках разный. А если у тебя дополнений больше нет, то можно было и не вставать ))
16:50
Алексей Д.
rusfed 2.0----Пошевели мозгой-то! Все ведь на поверхности. ad hoc и ускоренное рассмотрение в кас, это разные вещи...
16:26
rusfed 2.0
Никакого компетентного объяснения, только сплетни друг у друга копипастят. Как "касались другого иска, поданного в CAS"? Их что, несколько по одному и тому же вопросу приглашения на Игры?
15:49
dv2205
верю в нашу победу над злом
15:45
zoolord
Очень хорошо молодцы! Главное чтобы КАС пробил его час нас не подвел.
15:38
miker65
В лес будут посланы наши допингеры в очередной раз! И поделом!
15:21