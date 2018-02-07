Источник: Россияне с допинговым прошлым еще могут выступить на Олимпиаде

Российские спортсмены, не получившие приглашение на Олимпийские игры-2018 из-за наличия допинговой истории, могут выступить на соревнованиях в Пхенчхане, утверждает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Ожидается, что вечером 7 февраля будут поданы иски конькобежцев Дениса Юскова и Павла Кулижникова, биатлонистов Александра Логинова и Ирины Старых, а также шорт-трекистки Татьяны Бородулиной и прыгуна с трамплина Дмитрия Васильева в ad hoc CAS.

Источник утверждает, что слова генерального секретаря Спортивного арбитража Мэтье Риба о том, что дела спортсменов будут рассмотрены после завершения соревнований в Корее, касались иска, который был подан в CAS ранее в Лозанне. В его ускоренном рассмотрении МОК ранее отказал.

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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