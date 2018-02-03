15:55 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Источник: "Обжалование решения МОК по шестерым россиянам будет продолжено"

1

Процесс обжалования в суде решения комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу невыдачи приглашений на Олимпийские игры в Пхенчхане шести российским спортсменам продолжается, информирует "РИА Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

 
Денис ЮСКОВ.Без Юскова, но с Легковым? Что решили МОК и суд

– Шести российским спортсменам было отказано в срочных мерах по недопуску, но на этом все не заканчивается. Рабочий процесс по обжалованию решения комиссии МОК продолжается, идет работа с адвокатами, – отметил источник.

Ранее появилась информация, что Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляции отстраненных комитетом от участия в Играх в Пхенчхане конькобежцев Дениса Юскова и Павла Кулижникова, биатлонистов Ирины Старых и Александра Логинова, шорт-трекистки Татьяны Бородулиной и прыгуна с трамплина Дмитрия Васильева.

Ожидается, что новая информация по ситуации с обжалованием решения комиссии МОК появится в начале следующей недели.

Опрос

Что в решении CAS по россиянам из Сочи-2014 для вас главное?
голосовать

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018/20180203/1131966700.html

1
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Рюрик 09

Что за источник??? У него есть ФИО и должность? Или опять сплетни и выдумки прячутся за этим словом?

20:48