Источник: "Обжалование решения МОК по шестерым россиянам будет продолжено"

Процесс обжалования в суде решения комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу невыдачи приглашений на Олимпийские игры в Пхенчхане шести российским спортсменам продолжается, информирует "РИА Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

– Шести российским спортсменам было отказано в срочных мерах по недопуску, но на этом все не заканчивается. Рабочий процесс по обжалованию решения комиссии МОК продолжается, идет работа с адвокатами, – отметил источник.

Ранее появилась информация, что Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляции отстраненных комитетом от участия в Играх в Пхенчхане конькобежцев Дениса Юскова и Павла Кулижникова, биатлонистов Ирины Старых и Александра Логинова, шорт-трекистки Татьяны Бородулиной и прыгуна с трамплина Дмитрия Васильева.

​Ожидается, что новая информация по ситуации с обжалованием решения комиссии МОК появится в начале следующей недели.