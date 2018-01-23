Источник: Белов, Плотников, Ничушкин и Науменков не получили приглашение на Олимпиаду-2018 от МОК

Российские хоккеисты Антон Белов, Михаил Науменков, Сергей Плотников и Валерий Ничушкин не получили приглашение на Олимпийские игры-2018 от Международного олимпийского комитета (МОК), утверждает "Чемпионат".

Предполагалось, что Плотников летом 2017 года получил предупреждение от Международной федерация хоккея (ИИХФ) за нарушение допинговых правил. Белов в 2012 году был дисквалифицирован на три месяца после обнаружения в его пробе запрещенного препарата. Ничушкин и Науменков не нарушали допинговых правил.

Остальные кандидаты на попадание в состав национальной команды допущены до участия в Играх, которые пройдут в Пхенчхане. Ранее "СЭ" сообщал, что Вячеслав Войнов, Павел Дацюк и Илья Ковальчук, принимавшие участие в Играх в Сочи в 2014 году, попали в список спортсменов, которым комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) разрешила принимать участие в Олимпиаде в Пхенчхане.

Напомним, что Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. Ранее исполком МОК временно приостановил признание Олимпийского комитета России (ОКР), а также запретил сборной России выступать на играх-2018 под государственным флагом. Допущенные до соревнований российские спортсмены смогут стартовать в Корее в статусе Olympic Athlete from Russia (OAR) – олимпийский атлет из России.

