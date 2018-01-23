13:45 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Источник: Белов, Плотников, Ничушкин и Науменков не получили приглашение на Олимпиаду-2018 от МОК

Ряд игроков сборной России не получили приглашения на Олимпийские игры-2018. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Ряд игроков сборной России не получили приглашения на Олимпийские игры-2018. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Российские хоккеисты Антон Белов, Михаил Науменков, Сергей Плотников и Валерий Ничушкин не получили приглашение на Олимпийские игры-2018 от Международного олимпийского комитета (МОК), утверждает "Чемпионат".

Предполагалось, что Плотников летом 2017 года получил предупреждение от Международной федерация хоккея (ИИХФ) за нарушение допинговых правил. Белов в 2012 году был дисквалифицирован на три месяца после обнаружения в его пробе запрещенного препарата. Ничушкин и Науменков не нарушали допинговых правил.

Остальные кандидаты на попадание в состав национальной команды допущены до участия в Играх, которые пройдут в Пхенчхане. Ранее "СЭ" сообщал, что Вячеслав Войнов, Павел Дацюк и Илья Ковальчук, принимавшие участие в Играх в Сочи в 2014 году, попали в список спортсменов, которым комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) разрешила принимать участие в Олимпиаде в Пхенчхане.

Напомним, что Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. Ранее исполком МОК временно приостановил признание Олимпийского комитета России (ОКР), а также запретил сборной России выступать на играх-2018 под государственным флагом. Допущенные до соревнований российские спортсмены смогут стартовать в Корее в статусе Olympic Athlete from Russia (OAR) – олимпийский атлет из России.
 

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https://www.championat.com/hockey/news-3010141-mok-ne-vydal-priglashenija-na-oi-2018-belovu-plotnikovu-nichushkinu-i-naumenkovu.html

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (11)
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Упёртый русский

Да, какая то дикость и беспредел. На каком основании ребята не допущены? Просто какая то охота на ведьм без соблюдения прав спортсменов и правил... Реально, дело пахнет бойкотом. И не скажешь теперь, что это не правильно. Чем тот же Херсли лучше Ничушкина?

17:45

zyzx

farhat Lukum---------согласен с вами.

17:03

farhat Lukum

Когда, на собрании спортсменов принимали решение ЕХАТЬ ПОД ЛЮБЫМ ФЛАГОМ, наверно надеялись. что отстранят кого-то другого. Вся страна за байкот, а спортсмены - за "копеечкой". Повышибают всех сильных и скажут, что" без допинга Россия не может соревноваться. ВАМ ПАРАОЛИМПИЙЦЕВ БЫЛО МАЛО !!!!

16:45

martys

Кто-нибудь объяснит, почему Войнов, Дацюк, Ковальчук допущены, а Шипулин, Устюгов и Ан - нет?

16:22

Братчанин

А что, на Олимпиаду теперь приглашают?

15:42

сферический_конь_в_вакууме

Не зря наши придумали еще и Олимпийскую хоккейную сборную к основной: сейчас из нее придется надергать игроков на замену тем, кого не допустили.

15:02

gibson

Вот это новости! Плотников, Ничушкин...

14:54

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

ВОООООООООООттттт, как Я немного раньше и говорил, Воинов==Дацюк==Ковальчук втроём будут диск каучуковый гонять против полноценных команд остального МИРА...

14:26

DENsid

Остальным срочно покаяться, авось пронесёт !

14:24

rotkiv04

сколько же можно в дерьмо макать, где ваша гордость?

14:16

Dich96

Ехать и побеждать!

14:13