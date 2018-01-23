Источник: Белов, Плотников, Ничушкин и Науменков не получили приглашение на Олимпиаду-2018 от МОК

Российские хоккеисты Антон Белов, Михаил Науменков, Сергей Плотников и Валерий Ничушкин не получили приглашение на Олимпийские игры-2018 от Международного олимпийского комитета (МОК), утверждает "Чемпионат".
Предполагалось, что Плотников летом 2017 года получил предупреждение от Международной федерация хоккея (ИИХФ) за нарушение допинговых правил. Белов в 2012 году был дисквалифицирован на три месяца после обнаружения в его пробе запрещенного препарата. Ничушкин и Науменков не нарушали допинговых правил.
Остальные кандидаты на попадание в состав национальной команды допущены до участия в Играх, которые пройдут в Пхенчхане. Ранее "СЭ" сообщал, что Вячеслав Войнов, Павел Дацюк и Илья Ковальчук, принимавшие участие в Играх в Сочи в 2014 году, попали в список спортсменов, которым комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) разрешила принимать участие в Олимпиаде в Пхенчхане.
Напомним, что Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. Ранее исполком МОК временно приостановил признание Олимпийского комитета России (ОКР), а также запретил сборной России выступать на играх-2018 под государственным флагом. Допущенные до соревнований российские спортсмены смогут стартовать в Корее в статусе Olympic Athlete from Russia (OAR) – олимпийский атлет из России.
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Дополнительная информация
https://www.championat.com/hockey/news-3010141-mok-ne-vydal-priglashenija-na-oi-2018-belovu-plotnikovu-nichushkinu-i-naumenkovu.html
- Илья Ковальчук
- МОК
- Павел Дацюк
- Антон Белов (хоккей)
- Вячеслав Войнов
- Михаил Науменков
- Валерий Ничушкин
- ОКР
- Сергей Плотников
Упёртый русский
Да, какая то дикость и беспредел. На каком основании ребята не допущены? Просто какая то охота на ведьм без соблюдения прав спортсменов и правил... Реально, дело пахнет бойкотом. И не скажешь теперь, что это не правильно. Чем тот же Херсли лучше Ничушкина?
17:45
zyzx
farhat Lukum---------согласен с вами.
17:03
farhat Lukum
Когда, на собрании спортсменов принимали решение ЕХАТЬ ПОД ЛЮБЫМ ФЛАГОМ, наверно надеялись. что отстранят кого-то другого. Вся страна за байкот, а спортсмены - за "копеечкой". Повышибают всех сильных и скажут, что" без допинга Россия не может соревноваться. ВАМ ПАРАОЛИМПИЙЦЕВ БЫЛО МАЛО !!!!
16:45
martys
Кто-нибудь объяснит, почему Войнов, Дацюк, Ковальчук допущены, а Шипулин, Устюгов и Ан - нет?
16:22
Братчанин
А что, на Олимпиаду теперь приглашают?
15:42
сферический_конь_в_вакууме
Не зря наши придумали еще и Олимпийскую хоккейную сборную к основной: сейчас из нее придется надергать игроков на замену тем, кого не допустили.
15:02
gibson
Вот это новости! Плотников, Ничушкин...
14:54
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
ВОООООООООООттттт, как Я немного раньше и говорил, Воинов==Дацюк==Ковальчук втроём будут диск каучуковый гонять против полноценных команд остального МИРА...
14:26
DENsid
Остальным срочно покаяться, авось пронесёт !
14:24
rotkiv04
сколько же можно в дерьмо макать, где ваша гордость?
14:16
Dich96
Ехать и побеждать!
14:13