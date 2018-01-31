Исполком ОКР утвердил состав делегации олимпийских атлетов из России на Игры-2018

Сегодня в Москве состоялось заседание исполкома Олимпийского комитета России. Как информирует официальный сайт ОКР, на нем был утвержден состав делегации олимпийских спортсменов из России, официальных и сопровождающих лиц для участия в XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года.

Также на исполкоме обсудили ряд организационных и технических вопросов, связанных с предстоящими Играми, пребыванием и выступлением российских спортсменов в Пхенчхане.

Напомним, что из-за отстранения ОКР в Пхенчхане россияне будут выступать без флага и гимна страны в качестве "Олимпийских спортсменов из России".

МОК допустил до Олимпиады в Пхенчхане 169 "нейтральных" олимпийцев из России, из которых на данный момент о добровольном отказе заявила только конькобежка Ольга Граф.