Исполком МОК обсудил вопросы по допуску россиян на Олимпиаду-2018

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в утренней части заседания в Пхенчхане обсудил вопросы антидопинга. Среди прочих были рассмотрены вопросы по допуску российских спортсменов для участия в Олимпиаде-2018.

"Вся повестка по антидопингу заслушана, включая российские вопросы, которые были включены в эту часть среди прочих", - сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе МОК.

Исполком продолжит работу в субботу и воскресенье.