07:58 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Исполком МОК обсудил вопросы по допуску россиян на Олимпиаду-2018

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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в утренней части заседания в Пхенчхане обсудил вопросы антидопинга. Среди прочих были рассмотрены вопросы по допуску российских спортсменов для участия в Олимпиаде-2018.

"Вся повестка по антидопингу заслушана, включая российские вопросы, которые были включены в эту часть среди прочих", - сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе МОК.

Исполком продолжит работу в субботу и воскресенье.

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https://rsport.ria.ru/winter2018/20180203/1131952967.html

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (1)
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джей

МОК приходит конец. Заигрались и заврались. Сами себя загнали в тупик.

09:50