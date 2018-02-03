Исполком МОК обсудил вопросы по допуску россиян на Олимпиаду-2018

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в утренней части заседания в Пхенчхане обсудил вопросы антидопинга. Среди прочих были рассмотрены вопросы по допуску российских спортсменов для участия в Олимпиаде-2018.
"Вся повестка по антидопингу заслушана, включая российские вопросы, которые были включены в эту часть среди прочих", - сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе МОК.
Исполком продолжит работу в субботу и воскресенье.
джей
МОК приходит конец. Заигрались и заврались. Сами себя загнали в тупик.
09:50